استدعاء 41 مركبة من نوع هوندا بايلوت لخلل خطير

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 41 مركبة من نوع هوندا – بايلوت لعام 2021.

سبب استدعاء مركبات هوندا

وأرجعت وزارة التجارة سبب الاستدعاء إلى وجود خلل في تثبيت صواميل أسطوانة الفرامل الرئيسية مع معزز الفرامل الذي قد يؤدي إلى توقف الفرامل عن العمل، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

التحقق من شمول رقم المركبة

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وعادة ما تنذر وزارة التجارة المواطنين باستدعائها للمنتجات والمركبات التي يوجد بها خلل وذلك من أجل سلامة الجميع.