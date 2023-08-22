الهلاليون: لم نفعل مع ماريجا كما حدث بين النصر وعسيري الاتحاديون : وجود منصور البلوي كان سيضمن تمبكتي لنا المودة تقدم جلسات التهيئة والتدرج لـ 10 آلاف طفل من أبناء الأسر المنفصلة احتراق ناقلة وقود في محافظة مرات استدعاء 41 مركبة من نوع هوندا بايلوت لخلل خطير تعليم الرياض يفتح التسجيل في إبداع 2024 لطلاب المتوسطة والثانوية النقل تنهي أعمال عقبة شعار وإمارة عسير وهيئة تطويرها تؤخر افتتاحها رونالدو يزين التشكيل المتوقع لـ النصر ضد شباب الأهلي وفاة أردني وأطفاله الـ4 في حادث على طريق مكة الرياض بعد أداء العمرة ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات المسروقة
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 41 مركبة من نوع هوندا – بايلوت لعام 2021.
وأرجعت وزارة التجارة سبب الاستدعاء إلى وجود خلل في تثبيت صواميل أسطوانة الفرامل الرئيسية مع معزز الفرامل الذي قد يؤدي إلى توقف الفرامل عن العمل، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وعادة ما تنذر وزارة التجارة المواطنين باستدعائها للمنتجات والمركبات التي يوجد بها خلل وذلك من أجل سلامة الجميع.