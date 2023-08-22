Icon

الهلاليون: لم نفعل مع ماريجا كما حدث بين النصر وعسيري Icon الاتحاديون : وجود منصور البلوي كان سيضمن تمبكتي لنا Icon المودة تقدم جلسات التهيئة والتدرج لـ 10 آلاف طفل من أبناء الأسر المنفصلة Icon احتراق ناقلة وقود في محافظة مرات Icon استدعاء 41 مركبة من نوع هوندا بايلوت لخلل خطير Icon تعليم الرياض يفتح التسجيل في إبداع 2024 لطلاب المتوسطة والثانوية Icon النقل تنهي أعمال عقبة شعار وإمارة عسير وهيئة تطويرها تؤخر افتتاحها Icon رونالدو يزين التشكيل المتوقع لـ النصر ضد شباب الأهلي Icon وفاة أردني وأطفاله الـ4 في حادث على طريق مكة الرياض بعد أداء العمرة Icon ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات المسروقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث

استدعاء 41 مركبة من نوع هوندا بايلوت لخلل خطير

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
استدعاء 41 مركبة من نوع هوندا بايلوت لخلل خطير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 41 مركبة من نوع هوندا – بايلوت لعام 2021.

سبب استدعاء مركبات هوندا

وأرجعت وزارة التجارة سبب الاستدعاء إلى وجود خلل في تثبيت صواميل أسطوانة الفرامل الرئيسية مع معزز الفرامل الذي قد يؤدي إلى توقف الفرامل عن العمل، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

قد يهمّك أيضاً
اليوم.. افتتاح طريق عقبة شعار بعد إغلاقه 4 أشهر

اليوم.. افتتاح طريق عقبة شعار بعد إغلاقه 4 أشهر

السيتي ينتظر قرار لابورت بشأن عرض النصر

السيتي ينتظر قرار لابورت بشأن عرض النصر

التحقق من شمول رقم المركبة

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وعادة ما تنذر وزارة التجارة المواطنين باستدعائها للمنتجات والمركبات التي يوجد بها خلل وذلك من أجل سلامة الجميع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل
السعودية اليوم

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول...

السعودية اليوم
الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات
السعودية اليوم

الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات

السعودية اليوم
فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن
الرياضة

فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن

الرياضة
حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك
السعودية اليوم

حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين...

السعودية اليوم
محافظ الطائف يزور بعثة النصر
آخر الاخبار

محافظ الطائف يزور بعثة النصر

آخر الاخبار
الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك في الفريق رقم 1 في آسيا
أخبار رئيسية

الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
خسائر مائة يوم من الحرب في السودان
تقارير

خسائر مائة يوم من الحرب في السودان

تقارير