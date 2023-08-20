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ترسخ مكانة الجامعة الأكاديمية والبحثية وتحفز نمو الشركات الناشئة

استراتيجية جامعة كاوست تعظم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكارات في السعودية والعالم

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
استراتيجية جامعة كاوست تعظم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكارات في السعودية والعالم
المواطن - فريق التحرير

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تمثل استراتيجية جامعة كاوست التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الجامعة، اليوم، نقطة انطلاق لتسريع تأثير الجامعة الإيجابي على السعودية والعالم من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار وهي: (صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل)

شراكات محلية ودولية

وتتيح الاستراتيجية مجالات جديدة للشراكات المحلية والدولية، وتمنح أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب فرصًا كبيرة لتطبيق العلوم والبحوث بسرعة وحجم غير مسبوقين وتمكنهم من القيام بدور أكبر في الابتكار وخلق الأثر الاقتصادي والاجتماعي في المملكة والعالم.

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كما سترسخ الاستراتيجية مكانة الجامعة الأكاديمية والبحثية، وستسهم في تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي.

ركائز استراتيجية جامعة كاوست

ومن أبرز مبادرات الاستراتيجية تعزيز الشراكات الدولية، وتنمية أُطر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة وروّاد التقنية في العالم، مثل: إبرام اتفاقيات تعاون استراتيجية مع الشركات الرائدة في مدينة شينزين الصينية، للعمل على أبحاث تطبيقية في مجالات متقدمة مثل الفضاء والروبوتات والإلكترونيات الدقيقة. استراتيجية كاوست
ومن خلال هذه المبادرات والشراكات ستسهم “كاوست” في تطوير منظومة التعليم العالي وقادة البحث العلمي في المملكة، وتسويق البحوث وتبادل الابتكار العالمي، وتحفيز نمو الشركات الناشئة القائمة على التقنية المتقدمة، بما يعزز تنافسية اقتصاد المملكة وريادتها عالميًا في الابتكار.

استراتيجية كاوست

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