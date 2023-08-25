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فشل في قطع الحبل السري

استعان بـ اليوتيوب لتوليد زوجته فقتلها

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
استعان بـ اليوتيوب لتوليد زوجته فقتلها
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام محلية، أن زوجًا هنديًّا عكف على مشاهدة فيديوهات كثيرة عن طرق الولادة؛ لأن زوجته حامل ولم يتبقَّ إلا أيام معدودة على الوضع واتفق مع زوجته أنه هو من سيقوم بهذه المهمة بعد خبرته التي كوّنها من خلال اليوتيوب.

فقدت دمًا كثيرًا

وبحسب وسائل الإعلام، لم تتحمل الزوجة ذات السبعة والعشرين ربيعًا، التجربة القاسية وفقدت دمًا كثيرًا أثناء عملية التوليد المشؤومة.

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من المعروف أن الحادث وقع في مقاطعة هانومان تهابورام بولاية تاميل نادو الهندية.

قطع الحبل السري

وبحسب صحيفة تايمز ناو نيوز، عانت المرأة من فقدان شديد للدم، بعد عدم تمكن الزوج من قطع الحبل السري بشكل صحيح، واحتجزت الشرطة الزوج، الذي زعم الجيران أنه اعتاد مشاهدة مقاطع الفيديو قبل أسابيع من الولادة.

وقرر الزوجان عدم الذهاب إلى المستشفى للولادة؛ لأنهما يؤمنان بالعلاج الطبيعي، وهو علم قائم على الطب البديل، ويعتقدون أنه يمكن علاج الأمراض أو الوقاية منها بنجاح دون استخدام الأدوية.

وأنجبت الأم طفلًا سليمًا، ولكن بعد ذلك لم يتمكن زوجها وأفراد أسرتها من وقف فقدان الدم، ثم تم نقلها إلى المستشفى، ولكن في غضون دقائق تم الإعلان عن وفاتها، في حين أن الطفل بخير ويتم علاجه.

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