كريستيانو رونالدو يسجل أول ثنائية له بـ دوري روشن استعان بـ اليوتيوب لتوليد زوجته فقتلها مصرع وإصابة 92 مشجعًا بحادث تدافع في ملعب بمدغشقر ختام مهرجان ولي العهد للهجن 7 سبتمبر وظائف شاغرة في مجموعة سيركو وظائف شاغرة لدى شركة الفنار وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي ثنائية رونالدو وماني تمنح النصر التقدم بالشوط الأول تفاصيل هجوم أوكرانيا في ميليتوبول على روسيا
كشفت وسائل إعلام محلية، أن زوجًا هنديًّا عكف على مشاهدة فيديوهات كثيرة عن طرق الولادة؛ لأن زوجته حامل ولم يتبقَّ إلا أيام معدودة على الوضع واتفق مع زوجته أنه هو من سيقوم بهذه المهمة بعد خبرته التي كوّنها من خلال اليوتيوب.
وبحسب وسائل الإعلام، لم تتحمل الزوجة ذات السبعة والعشرين ربيعًا، التجربة القاسية وفقدت دمًا كثيرًا أثناء عملية التوليد المشؤومة.
من المعروف أن الحادث وقع في مقاطعة هانومان تهابورام بولاية تاميل نادو الهندية.
وبحسب صحيفة تايمز ناو نيوز، عانت المرأة من فقدان شديد للدم، بعد عدم تمكن الزوج من قطع الحبل السري بشكل صحيح، واحتجزت الشرطة الزوج، الذي زعم الجيران أنه اعتاد مشاهدة مقاطع الفيديو قبل أسابيع من الولادة.
وقرر الزوجان عدم الذهاب إلى المستشفى للولادة؛ لأنهما يؤمنان بالعلاج الطبيعي، وهو علم قائم على الطب البديل، ويعتقدون أنه يمكن علاج الأمراض أو الوقاية منها بنجاح دون استخدام الأدوية.
وأنجبت الأم طفلًا سليمًا، ولكن بعد ذلك لم يتمكن زوجها وأفراد أسرتها من وقف فقدان الدم، ثم تم نقلها إلى المستشفى، ولكن في غضون دقائق تم الإعلان عن وفاتها، في حين أن الطفل بخير ويتم علاجه.