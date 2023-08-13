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تضمنت 81 برنامجًا تدريبيًّا متنوعًا

استعدادات بتعليم الرياض لمتابعة خطة العام الدراسي الجديد

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
استعدادات بتعليم الرياض لمتابعة خطة العام الدراسي الجديد
المواطن - فريق التحرير

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انطلق اليوم البرامج التدريبية المتزامنة مع عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

خطة متكاملة

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن الإدارة وضعت خطة تدريبية متكاملة ومتنوعة تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، مشيرًا إلى أن الخطة التدريبية تضمنت 81 برنامجًا تدريبيًّا متنوعًا يشمل الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد وبرامج إدارة الإشراف التربوي ومنها مهام وأدوار الإشراف التربوي والأساليب الإشرافية والإشراف الإلكتروني.

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برنامج العودة

وأوضح الثميري أن مدارس منطقة الرياض والتي يتجاوز عددها الستة آلاف مدرسة للبنين والبنات جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن جميع قيادات الإدارة ومشرفيها شاركوا زملاءهم في المدارس في اليوم الأول للعودة الهيئة التعليمية والإدارية، حيث وقفوا على برنامج العودة التي تضمن البرامج التدريبية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المدرسة.

وأشار إلى الإدارات وفرق العمل المعنية بتعليم المنطقة قامت بتفعيل خطة البرامج التي تعنى بانطلاق العام الدراسي الجديد مع باكورة الأسبوع المقبل كبرامج القبول في الصف الأول الابتدائي إلى جانب رياض الأطفال، تفعيل برنامج الأسبوع التمهيدي للطلبة بالصفوف المبكرة، وتفعيل الهاتف الإرشادي والذي يعنى بتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والمهنية للطلبة وأولياء أمورهم من قبل المختصين، كذلك برامج التهيئة الإرشادية، وخطط الدعم الفني والتجهيزات التقنية للمدارس، إضافة لسلسلة البرامج الصحية المدرسية والتي تعنى بالسلوكيات الصحية السليمة بين أوساط الطلبة عبر عدة وسائل توعوية وقنوات إعلامية، وصولًا للخطط التشغيلية لخدمة النقل المدرسي، إضافة للوقوف على خطة ومتطلبات المباني والوقوف على أعمال الصيانة، إضافة لما يتعلق بشؤون المعلمين من برامج وتسديد الاحتياج، إلى جانب المشرفين التربويين والمهام المسندة لهم.

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