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وسط توجيهات بتسخير كافة الإمكانات

استقبال المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
استقبال المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية
المواطن - فريق التحرير

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بدأت إدارات التعليم بمناطق السعودية ومحافظاتها ممثلة في إدارات الموارد البشرية، اليوم الأحد، في استقبال مرشحي ومرشحات الوظائف التعليمية من المتقدمين والمتقدمات لوزارة التعليم.

واستقبلت إدارات التعليم المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد، بالورود والحلوى، فيما وجه مديرو التعليم بتسخير الإمكانات كافة لخدمة المرشحين والمرشحات لإنجاح إجراءات المقابلات وعمل اللجان.

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وستقوم إدارات التعليم بإجراء المقابلات الشخصية وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالكشف الطبي، واستكمال مطابقة الأوراق والمستندات المطلوبة للمرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية الجديدة للعام الدراسي الجديد 1445، البالغ عددها 11551 وظيفة بنظام العقود المكانية.

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