استقرئوا طقس جهة السفر عند التخطيط لرحلة صيفية

أكد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ضرورة النظر إلى الطقس واستقرائه عند التخطيط للسفر إلى جهة ما.

أهمية الطقس

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “كثير من المسافرين صيفاً للاستجمام لا يأخذون الطقس عاملاً مؤثراً في نجاح رحلتهم من عدمها، مما يضطرهم إلى تغيير وجهتهم بعد أن يصلوا، أو تقليل عدد أيام الرحلة، أو الاستمرار في خطتهم مكرهين تحت وطأة الحر”.

وأضاف أنه يجب أن يكون الطقس عاملاً مهماً في التخطيط للسفر في فصل الصيف على وجه التحديد، لأن نجاح الرحلة تتطلب استقراء الطقس قبل أن يتم قرار السفر إلى الجهة المستهدفة.

المناخ وحالة الطقس

ودعا إلى ضرورة البحث عن شيئين مهمين هما مناخ المكان المستهدف إذا أراد الشخص أن يخطط للرحلة في وقت مبكر قبل شهر أو أكثر، أو النظر إلى حالة الطقس المتوقعة إذا كان التخطيط للرحلة قبلها بنحو 20 يوماً فأقل.

واستشهد بعدد من الأمثلة، فبشأن المناخ أوضح أنه ينبغي الاطلاع على مناخ المدينة المستهدفة في الشهر المختار السفر فيه، وذلك عبر مواقع تعرض متوسطات الأحوال الجوية للسنوات الماضية، لتعطي فكرة عامة عن أحوال الطقس المعتاد في مثل الشهر الذي سيتم السفر فيه، مع التركيز على معرفة درجة الحرارة العظمى في النهار بالدرجة الأولى وهي الأهم (يُفضل ألا تتجاوز درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية نهاراً)، ومن ثم النظر في عنصر الأمطار لأن كثرتها تحد من الحركة السياحية.

أما في حال كان التخطيط للسفر يسبقه بنحو 20 يوماً فأقل، فلفت إلى أهمية البحث عن تنبؤات الطقس خلال المدة التي تسبق موعد السفر، من أجل التأكد من حالة الجو خاصة درجة الحرارة العظمى، وغالباً تكون النتيجة قريبة من المعدلات السنوية، أي أن نتيجة الطقس عادة تكون قريبة من نتائج المناخ.