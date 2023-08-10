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بدعم من أول ارتفاع للمخزونات الأمريكية

استقرار أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في 9 أشهر

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
استقرار أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في 9 أشهر
المواطن - فريق التحرير

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استقرت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الخميس، عند أعلى مستوياتها في تسعة أشهر بدعم من أول ارتفاع للمخزونات الأمريكية في أربعة أسابيع، وقبيل صدور بيانات التضخم.

تأثر الأسواق بالتضخم الأمريكي

وتتوجه أنظار الأسواق حول العالم اليوم نحو قراءة التضخم في الولايات المتحدة مع توقعات باستقرارها دون تغيير عند 3% في يوليو، والتي قد تؤثر في قرار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سبتمبر.

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وذلك مع استمرار المخاوف بشأن التصعيد المحتمل للتوترات بين روسيا وأوكرانيا بعدما هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية ناقلة نفط ترفع العلم الروسي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في البحر الأسود، وهو ممر رئيسي لصادرات البلاد.

تراجع العقود الآجلة

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة طفيفة 0.11% أو 10 سنتات عند 87.45 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما وصلت عند تسوية الأمس لأعلى مستوياتها منذ السابع والعشرين من يناير.

واستقرت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر عند 84.33 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 3% في الجلستين الماضيتين.

انهيار تكاليف شحن النفط

تراجعت حاجة العالم إلى ناقلات النفط بضغط من خفض كبار المنتجين للإمدادات؛ ما تسبب بدوره في انخفاض حاد للغاية في تكلفة شحن الخام.

وانخفضت أسعار الشحن باستخدام سفن “أفراماكس” متوسطة الحجم والناقلات العملاقة في الأشهر الأخيرة بشكل حاد للغاية، بالتزامن مع فرض السعودية وروسيا قيودًا على الإمدادات.

وقال ريتشارد ماثيوز رئيس الأبحاث لدى وسيط السفن “إي إيه جيبسون” في تصريحات لوكالة بلومبرغ: “تخفيضات الإنتاج تحد من الطلب في قطاع ناقلات النفط الخام، واضطرابات الإمدادات في العراق ونيجيريا كانت أحد العوامل أيضًا”.

التكلفة اليومية لشحن النفط

يتضح التأثير بشكل خاص على ناقلات أفراماكس، والتي يمكن أن تحتوي عادة على 700 ألف برميل من النفط الخام، حيث تراجعت أسعار شحن النفط على متنها من مستويات قياسية في العام الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بلغت التكلفة اليومية لسفن أفراماكس التي تعبر البحر الأبيض المتوسط 5905 دولارات، وهذا أدنى مستوى منذ يونيو 2022.

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