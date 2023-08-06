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استمرار أمطار عسير وجازان حتى المساء

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ صباحاً
استمرار أمطار عسير وجازان حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إنذارًا باللون البرتقالي لهطول أمطار متوسطة على عسير وجازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن الحالة المطرية في عسير تؤثر على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد والسيول وشبه انعدام في الرؤية.

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ونبه الأرصاد من تأثير الحالة الجوية في جازان على الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا وهروب، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد والسيول وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يبقى الطقس الحار على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان ) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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