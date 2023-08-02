استمرار التسجيل في حساب المواطن وفق الآلية والضوابط الجديدة

أعلن برنامج حساب المواطن استمرار التسجيل في البرنامج، وذلك بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

التسجيل في حساب المواطن

وقالت خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن ردًا على استفسارات رواد موقع “تويتر” إن التسجيل أصبح متاحًا ويمكن التقدم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط (هنا).

كما أكدت خدمة المستفيدين أن البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وفي حال حدوث أي تغيير يتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للبرنامج.

وأكدت أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل.

ولفتت إلى أنه لمعرفة قيمة استحقاق المستفيد من الدعم يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (هنا).

تمديد حساب المواطن

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

وعلى الفور قدم المتحدث الرسمي لحساب المواطن خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على صدور الموافقة الكريمة هذه.