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نتج عنهما إصابة 4 من الجنود

استهداف قوات حفظ السلام في مالي بهجومين مسلحين

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
استهداف قوات حفظ السلام في مالي بهجومين مسلحين
المواطن - فريق التحرير

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تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي لهجومين نتج عنهما إصابة 4 من الجنود التابعين لها.

هجومان مسلحان

أعلنت ذلك البعثة الأممية، أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، التي أشارت إلى أن الجنود المصابين من بوركينا فاسو.

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وأشارت البعثة إلى أن الهجومين وقعا أول أمس الأحد، واستهدفا قافلة عسكرية تقلهم خلال انتقالهم من قاعدة في بلدة بير إلى تمبكتو.

وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن إصابات الجنود ليست خطيرة، مشددًا على ضرورة أن يتم ضمان سلامة قوات حفظ السلام خلال فترة الانسحاب.

وتسعى البعثة إلى تسليم قواعدها ومسؤولياتها إلى السلطات في مالي وفريق الأمم المتحدة القطري، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل.

وقال دوجاريك: إن البعثة الأممية تحاول تسريع وتيرة انسحابها بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة ووجود خطورة على سلامة وأمن الموظفين الأمميين.

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