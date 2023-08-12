استياء من تعثر الحصول على الدفعة الإضافية للبناء الذاتي

أعرب عدد من عملاء البنك الأهلي ومستفيدي البناء الذاتي في برنامج سكني عن استيائهم من عدم إتاحة البنك لمنتج الدفعة الإضافية أو السماح بنقل المديونية؛ ما تسبب في تعثرهم لاستكمال بناء مسكنهم.

ودشن المتضررون وسمًا بمنصة إكس تحت مسمى “الدفعة الإضافية للأهلي مطلب2” عبروا من خلاله عن غضبهم واستيائهم.

شكاوى المتضررين

وكتب المواطن عبدالكريم البركاتي تغريدة قال فيها: البنك الأهلي يتسبب بتعثر عملاء البناء الذاتي بعدم سماحه فتح منتج الدفعة الإضافية أو السماح بنقل المديونية.

فيما كتب سعيد الزهراني: متعثرين في البناء الذاتي بالبنك الأهلي ونطالب أسوة بالبنوك الأخرى التي أتاحت المنتج للعملاء من باب تسهيل الحصول على مسكن.

وطالب صاحب حساب يدعى م البنك بإعطاء تصريح رسمي قائلًا: السلام عليكم أطلب من البنك تصريح رسمي عبر القنوات التواصل لعملاء البناء الذاتي من البنك الأهلي في تاريخ إطلاق المنتج ننتظر ونسمع في الإشاعات عطني تصريح في تاريخ المنتج فقط.

رد سكني

بدوره رد حساب العناية بالمستفيدين ببرنامج سكني على شكاوى المستفيدين بقوله: تمت إتاحة الحصول على الدفعة الإضافية لمستفيدي منتج البناء الذاتي، وذلك من منطلق توفير حلول تمويلية لتذليل رحلة تملك المسكن الملائم لأهالينا المستفيدين.

وأضاف البرنامج: سعيًا منا لتوفير أفضل الحلول التمويلية لتسهيل رحلة التملك لأهالينا المستفيدين تم إتاحة الحصول على الدفعة الإضافية لمستفيدي منتج البناء الذاتي وذلك خلال فترة عقد التمويل.

منتجات سكني

ويتيح برنامج سكني منتجات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات وتلبي جميع الرغبات في الحصول عن مسكن، وهي: منتج الوحدات الجاهزة، منتج البيع على الخارطة، منتج البناء الذاتي، أرضك دعمك.

منتج البناء الذاتي

ويتميز منتج البناء الذاتي بأنه متاح للمواطن أو المقيم، ويُمكن الاستفادة منه سواء كان المستفيد مستحق دعم أو غير مستحق، كما يمكن استخراج رخص البناء بسهولة وبمدة وجيزة للتصاميم الهندسية، وربط المعلومات مع كافة الجهات التمويلية.

ويوفر البرنامج دعم الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن رحلتك في المنتج، والربط مع مقاولين ومشرفين هندسيين معتمدين وموثوقين لتنفيذ عمليات بناء بيتك والإشراف عليه، كما يقدم تصاميم هندسية من مكاتب معتمدة وبأسعار منافسة من مهندسين سعوديين، وخدمات تقييم الجودة وشهادة استدامة البناء بعد اكتمال بناء بيتك.