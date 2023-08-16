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تزامنًا مع عودة الدراسة للعام الجديد

استياء من قصر الإجازة ومطالب بالعودة لنظام الفصلين

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
استياء من قصر الإجازة ومطالب بالعودة لنظام الفصلين
المواطن - فريق التحرير

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تزامنًا مع عودة الطلاب للمدارس مطلع الأسبوع المقبل، واقتراب الإجازة الصيفية من نهايتها، أبدى العديد من المواطنين استياءهم من قصر الإجازة الصيفية، مطالبين بإعادة النظر في نظام الفصول الدراسية الثلاثة الذي اعتمدته وزارة التعليم، والعودة لنظام الفصلين الدراسيين للاستمتاع بإجازاتهم.

ورغم عدم اتخاذ وزارة التعليم قرارًا بشأن الفصل الدراسي الثالث، لم يفقد الطلاب ولا أولياء الأمور الأمل في أن تعيد وزارة التعليم النظر في قرارها واعتماد نظام الفصلين لتمكينهم من قضاء إجازتهم الصيفية.

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مطالب بالعودة للنظام القديم

من جانبها، رصدت “المواطن” تعليقات المواطنين عبر منصة “إكس” والتي دعت لإلغاء الفصل الدراسي الثالث والعودة لنظام الفصلين في استياء واضح من انتهاء الإجازة الصيفية .

وعلق حساب باسم روحي تهامة : “بدال التهديد والكلام الفاضي نريد من الوزارة أن تراجع قراراتها وعمل استبيان لأولياء الأمور والمعلمين وليس اللي جالسين في المكاتب. إلغاء الفصل الدراسي الثالث”.

فيما قالت عبير الحمادة: “ويصير الخبر أحلى وأحلى إذا تم الغاء الفصل الثالث وترجع الدراسه مثل سنوات اللي راحت والله ياحلاتها من أيام”.

وأضاف حساب باسم محمد قائلًا: “نطالب إلغاء الفصل الثالث ونطالب وقت الدراسه الساعه 10:00 صباحا للتعليم العام خصوصا ابتدائي ومتوسط بالشتاء وليش ما في مدارس مسائيه حكوميه ابتدائيه ومتوسط وثانوي على فترتين صباحي مسائي تغيير الوقت مفيد وفرصه ومجال للدراسة”.

وقال حساب باسم سلام : “تذكير باقي أيام على عودة الدراسة الإجبارية لمدة عشرة شهور.. بداية الهم والغم للجميع ..لم يستمتع الطلاب بالراحة الكافية.. لم يستمتع الأهالي مع أولادهم لعدم تمكنهم من جدولة إجازة العمل مع قصر الإجازة المدرسية”.

إجازة قصيرة

وتعتبر إجازة نهاية العام الدراسي الحالية، وهي 60 يومًا، أقصر إجازة قضاها طلاب السعودية خلال عقود طويلة، بعد قرار وزارة التعليم اعتماد نظام الفصول الدراسية الثلاثة، الذي قلص فترة الإجازة من 4 أشهر تقريبًا، إلى شهرين فقط، وعلى إثره، حدث جدال شديد بين مؤيد ورافض ومتحفظ على هذا النظام.

إجازات العام الدراسي

وينقسم العام الدراسي الجديد إلى 3 فصول دراسية، موزعة على 38 أسبوعًا دراسيًا، بواقع 180 يومًا دراسيًا، حيث يحصل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة على 60 يومًا من الإجازات أثناء العام الدراسي، إضافة إلى 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

وبين مطالب بالعودة لنظام الفصلين، واستمرار العمل بنظام الفصول الثلاثة، سيظل الجدل مستمرًا لحين البت في مدى نجاح التطبيق، لاسيما مع ازدياد إرهاق الأسر من النظام الجديد للوزارة.

 

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