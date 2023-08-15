اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

أفاد سكان بأن اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، وذلك بعد أنباء عن القبض على قائد كبير بأحد الفصائل المسلحة على يد فصيل منافس، حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

تفاصيل الاشتباك

وذكر أحد سكان حي الفرناج: سمعنا إطلاق نار استمر حوالي ساعتين، ولا نعرف ماذا سيحدث. نخشى على سلامتنا.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن الاشتباكات اندلعت في طرابلس بين قوتين مسلحتين، بعد احتجاز آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة.

واحتجز جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، آمر اللواء 444 قتال أثناء توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفقًا لصحيفة الوسط الإلكترونية.

ولفتت وسائل الإعلام المحلية إلى وقوع إطلاق نار واشتباكات وانفجارات في مناطق طريق الشوك وخلة الفرجان وعين زارة والفرناج في العاصمة.

من جانبه، عبّر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، عن قلقه من التطورات الحاصلة في العاصمة طرابلس وأنباء عن التحشيدات المستمرة من كل الأطراف.

ودعا حماد عبر حسابه على تويتر، الجهات الأمنية والعسكرية، إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار لحل كافة القضايا؛ خوفًا على إراقة الدماء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة بالمدينة والحفاظ على السلم الأهلي.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة المرصد الليبية: إن شركة برنيق للطيران أعلنت تعليق رحلاتها من وإلى مطار معيتيقة، لافتة إلى أن شركات أويا وميد سكاي والإفريقية تعمل على إجلاء طائراتها إلى مطار مصراتة.