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هرعت فرق الإنقاذ لنجدة الضحايا

اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أن طائرة هليكوبتر، تحطمت اليوم الثلاثاء، إثر اصطدامها بمبنى في مدينة لاجوس النيجيرية، فيما هرعت فرق الإنقاذ لنجدة الضحايا.

اصطدام طائرة

وأفادت دورية “فانجرد” المحلية واسعة الانتشار، بأن شهود عيان أكدوا اشتعال مبنى عقب اصطدام مروحية فيما تسبب الحادث في فوضى واندلعت ألسنة اللهب، فيما تكافح فرق الإنقاذ للسيطرة على الوضع.

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تحطم طائرة
تحطم طائرة

ولفتت إلى أن الحادث وقع في حدود (الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي)، ولم يتضح ما إذا كان طيارو المروحية قد نجوا كما لم يكن من الواضح أيضًا ما إذا كانت هناك إصابات أخرى، حيث أن عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة.

تحطم طائرة

وأكدت أن رجال خدمة الإطفاء والإنقاذ يعملون على قدم وساق في موقع الحادث لمزيد من العمليات الطارئة لإنقاذ الوضع.

تحطم طائرة

 

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