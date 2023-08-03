اعتقال جنديين بالبحرية الأمريكية بتهم التجسس لحساب الصين

قال مسؤولون أمريكيون: إن اثنين من جنود البحرية الأمريكية اعتقلا بتهم تتعلق بالأمن القومي ووجود صلات مع الصين، وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس اليوم الخميس.

التجسس لحساب الصين

وأردف التقرير أن بحارًا عمره 22 عامًا على قوة سفينة في سان دييجو اعتُقل الأربعاء في تهم تتعلق بالتجسس تشمل التواطؤ لإرسال معلومات خاصة بالدفاع الوطني للمسؤولين الصينيين.

وأفاد التقرير بأن بحارًا آخر اعتُقل في قاعدة بحرية بمقاطعة فينتورا إلى الشمال من لوس أنجلوس واتًّهم بالتآمر وتلقي رشوة من مسؤول صيني.

ولم ترد وزارة العدل في أمريكا على الفور على طلب للتعليق، اليوم الخميس.