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تسلق برج إيفل وهو يحمل حقيبة ظهر

اعتقال شخص قفز بمظلة من فوق برج إيفل بفرنسا

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
اعتقال شخص قفز بمظلة من فوق برج إيفل بفرنسا
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت الشرطة الفرنسية أنه تم إلقاء القبض على شخص في باريس بعد قفزه بالمظلة من فوق برج إيفل، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

تسلق برج إيفل

وكانت الشرطة قد تلقت صباح اليوم الخميس معلومة تفيد بقيام شخص بتسلق برج إيفل وهو يحمل حقيبة ظهر.

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وبعد ساعة، قبل السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وهو ما يسبق موعد افتتاح المعلم السياحي أمام الزائرين، قام الشخص بالقفز بمظلة. وقام رجال الشرطة باعتقاله لاتهامه بتعريض الآخرين للخطر.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن الشخص كان ذكرًا، ولم يعرف سنه وجنسيته.

اختباء في برج إيفل

وفي وقت سابق قالت الشرطة الفرنسية: إنه عُثر على سائحين أمريكيين نائمين، في برج إيفل بباريس، حيث بقيا مختبئين.

وبحسب ما أفاد مصدر من الشرطة، وآخر من الشركة المشغلة للموقع، أمس، جرى العثور على السائحين، قبل فتح الموقع أمام الجمهور، خلال جولة لعناصر أمن من الشركة المشغلة لبرج إيفل.

والسبت الماضي، أعلنت السلطات الفرنسية، إعادة فتح برج إيفل أمام الزوار بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة أدى إلى إخلائه وإغلاقه أمام الجمهور.

وكان مصدر في الشرطة الفرنسية أعلن في وقت سابق اليوم، أن برج إيفل في باريس أغلق أمام الجمهور بعد إخلائه في إطار إجراءات احترازية إثر تهديد بوجود قنبلة.

برج إيفل
برج إيفل

إخلاء برج إيفل

وأظهرت لقطات لحظة إخلاء أشهر معالم فرنسا، بعدما أدى الإنذار الأمني إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي.

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