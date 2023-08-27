اعتقال طفل أمريكي مسلح حاول سرقة سيارة بوضح النهار

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على طفل مسلح يبلغ من العمر 12 عامًا، بعد محاولته سرقة سيارة فى واشنطن بوضح النهار، وفقًا لسكاي نيوز.

تفاصيل السرقة

وأفادت إدارة شرطة العاصمة في بيان صحفي، الأحد، بأن الحادث وقع عند تقاطع شارع مارتن لوثر كينج جونيور وشارع يو جنوب شرقى العاصمة.

وقالت امرأة إن أحدًا اقترب منها وطلب مفاتيحها، وكان لديه شيء في حزام خصره يشبه السلاح النارى، وقالت الشرطة إن المشتبه به فر من مكان الحادث سيرًا على الأقدام، بعد أن رفضت صاحبة السيارة تسليمه المفاتيح.

وذكرت صاحبة السيارة التى لم تكشف عن هويتها خوفًا من الانتقام، في مقابلة مع قناة فوكس 5 دى سى، أنها أوقفت سيارتها وفكّت حزام الأمان وخرجت منها متجهة إلى مطعم، عندها اقترب منها الطفل طالبًا مفاتيح السيارة، إلا أنه أصيب بالذهول بعد رفضها لطلبه.

وتابعت الشرطة أن الضباط الذين استجابوا للحادث احتجزوا المشتبه به بعد وقت قصير، واكتشفوا أنه كان يحمل سلاحًا ناريًا، ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه به بالاسم بسبب عمره.