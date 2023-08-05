اعتقال عمران خان بعد الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات

صدر حكم غيابي في باكستان على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة الكسب غير المشروع بتلقيه هدايا أثناء ولايته.

اتهامات بالفساد

وقال التلفزيون الباكستاني اليوم السبت: “إن القاضي همايون ديلوار أعلن أنه تم إثبات ضلوع خان في ممارسات فساد”.

ولم يكن خان حاضرا في المحكمة، فيما أصدر القاضي أمرا باعتقاله.

وإضافة إلى السجن، تم فرض غرامة مالية على خان بقيمة 350 دولارا، وحرمانه خمس سنوات من الترشح للانتخابات العامة مطلع نوفمبر القادم.

القبض على عرمان

في غضون ذلك، قالت الشرطة الباكستانية إنها ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق في لاهور.

وأعلن عطا لله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء: “تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان”.

وأعلنت الشرطة في لاهور أن خان تم اعتقاله في إسلام آباد.