اعتقال عمران خان بعد الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات

السعودي للتنمية يوقع اتفاقية بقيمة 77 مليون دولار سجل كريم بنزيما بالكلاسيكو الإسباني يُحفز الاتحاديين حقيقة رحيل بيريز عن رئاسة ريال مدريد 11 فائزاً إلى الجولات النهائية في بطولة تبوك الخليجية الأولى لـ البوتشيا أفضل 3 لاعبين في دور المجموعات بالبطولة العربية السوبر السعودي يُحفز جيسوس لتجاوز الاتحاد الأهلي يصل جدة بعد نهاية معسكر النمسا الإطاحة بشخص لترويجه 35 كجم حشيش مخدر بعسير سان جيرمان يواصل استبعاد مبابي! الكويت: تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية
صدر حكم غيابي في باكستان على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة الكسب غير المشروع بتلقيه هدايا أثناء ولايته.
وقال التلفزيون الباكستاني اليوم السبت: “إن القاضي همايون ديلوار أعلن أنه تم إثبات ضلوع خان في ممارسات فساد”.
ولم يكن خان حاضرا في المحكمة، فيما أصدر القاضي أمرا باعتقاله.
وإضافة إلى السجن، تم فرض غرامة مالية على خان بقيمة 350 دولارا، وحرمانه خمس سنوات من الترشح للانتخابات العامة مطلع نوفمبر القادم.
في غضون ذلك، قالت الشرطة الباكستانية إنها ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق في لاهور.
وأعلن عطا لله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء: “تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان”.
وأعلنت الشرطة في لاهور أن خان تم اعتقاله في إسلام آباد.