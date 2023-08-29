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يدعي أنه تعرض لإصابات نتيجة الحادث الوهمي

اعتقال محتال عراقي يرمي نفسه أمام السيارات ويبتزها

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
اعتقال محتال عراقي يرمي نفسه أمام السيارات ويبتزها
المواطن - فريق التحرير

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ألقت قيادة شرطة البصرة القبض على شخص أربعيني يقوم برمي نفسه أمام المركبات، من أجل ابتزازهم وإلزامهم بدفع تعويض إجباري له تحت التهديد.

إصابات وهمية

وأفاد بيان لقيادة شرطة محافظة البصرة، بأن مركز شرطة العزيزية وقسم شرطة النجدة، بالتعاون مع قسم العلاقات والإعلام، ألقت القبض على محتال يقوم برمي نفسه أمام عجلات سيارات المواطنين حيث تتم العملية بعد إلقاء نفسه على المركبة ليتم نقله إلى المستشفى ويدعي المتهم أنه تعرض إلى إصابات نتيجة الحادث الوهمي الذي اصطنعه فيطلب من أصحاب السيارات مبالغ مالية بدون طلب أي إجراءات قانونية.

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وأردف البيان أنه تم تدوين أقوال الشخص واعترف بعدة حالات قام بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصوليًّا وفق القانون.

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