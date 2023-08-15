بيع 3 صقور بأكثر من ربع مليون ريال اعتقال مصري هارب من 91 حكمًا بالحبس مدتها 93 عامًا السعودية أكبر سوق للمالية الإسلامية بإجمالي أصول تتجاوز 3.1 تريليونات ريال السعودية تشتري الآلاف من رقائق “إنفيديا” لتعزيز برامج الذكاء الاصطناعي الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك في الفريق رقم 1 في آسيا برشلوني بديل محمد صلاح في الاتحاد مقيم عن السعوديين: ليسوا كلهم أغنياء لكن كلهم كرماء لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى 2025 متى يحق للمعلم طلب موازنة في النصاب؟ مواطنون يفرون من حرائق هاواي بالقفز بالمياه وانتقادات لبايدن
تمكنت قوات الأمن المصرية من إيقاف شخص هارب من تنفيذ أحكام قضائية تصل مدد عقوبتها إلى 93 عامًا في إحدى قرى قويسنا بمحافظة المنوفية على بعد 90 كيلومترًا شمال القاهرة.
ونجحت قوات الشرطة في إيقاف المتهم بناء على معلومات أمنية تلقتها، حيث إنه مطلوب في تنفيذ 91 حكماً بالحبس الجزئي في قضايا تبديد ومخالفات مبان، وأن عدد سنوات السجن تصل إلى 93 عامًا إضافة إلى الغرامات المالية، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.
وكشفت مصادر أمنية أنه تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
من جهته، أعلن فريق دفاع المتهم دفع الغرامات لوقف تنفيذ الأحكام واتخاذ إجراءات لإعادة محاكمته في القضايا كونها لا تتضمن أحكامًا نهائية.