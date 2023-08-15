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إضافة إلى الغرامات المالية

اعتقال مصري هارب من 91 حكمًا بالحبس مدتها 93 عامًا

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
اعتقال مصري هارب من 91 حكمًا بالحبس مدتها 93 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت قوات الأمن المصرية من إيقاف شخص هارب من تنفيذ أحكام قضائية تصل مدد عقوبتها إلى 93 عامًا في إحدى قرى قويسنا بمحافظة المنوفية على بعد 90 كيلومترًا شمال القاهرة.

91 حكمًا

ونجحت قوات الشرطة في إيقاف المتهم بناء على معلومات أمنية تلقتها، حيث إنه مطلوب في تنفيذ 91 حكماً بالحبس الجزئي في قضايا تبديد ومخالفات مبان، وأن عدد سنوات السجن تصل إلى 93 عامًا إضافة إلى الغرامات المالية، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

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وكشفت مصادر أمنية أنه تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من جهته، أعلن فريق دفاع المتهم دفع الغرامات لوقف تنفيذ الأحكام واتخاذ إجراءات لإعادة محاكمته في القضايا كونها لا تتضمن أحكامًا نهائية.

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