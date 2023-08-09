Icon

الشباب يُقلص الفارق أمام الهلال بهدف كويلار Icon قلق أمريكي على صحة رئيس النيجر المحتجز Icon دوري روشن حصريًا على قنوات SSC Icon 4 نصائح للتعامل مع اشتعال زيت الطهي Icon اعتقال 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لتورطهم في هجرة غير شرعية لأوروبا Icon الجيش اللبناني يعتدي على مراسل الحدث أثناء البث المباشر Icon عش أجواء مثيرة ممتعة مع مسرحية الطابق الثاني في الرياض Icon المجلس العسكري بالنيجر يلتقي مبعوثي الرئيس النيجيري وإيكواس Icon الهلال يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية على الشباب Icon وظائف شاغرة بمجموعة البحري في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عبر مجموعة من المراكب

اعتقال 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لتورطهم في هجرة غير شرعية لأوروبا

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
اعتقال 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لتورطهم في هجرة غير شرعية لأوروبا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبط الجيش اللبناني عمليات هجرة غير شرعية عبر البحر باتجاه أوروبا أثناء التحضير لها في عدة مناطق بالشمال اللبناني، فيما ألقى القبض على 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لتورطهم في العمليات.

عبر مجموعة من المراكب

ووفقًا لبيان الجيش اللبناني، فإن المتابعة والتقصي لعمليات تهريب البشر عبر السواحل اللبنانية الشمالية باتجاه أوروبا، أسفرت عن قيام مديرية المخابرات في بلدات ببنين والميناء ودير عمار وسلعاتا والمنية بإلقاء القبض على 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لقيامهم بالتحضير لتهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية على متن مجموعة من المراكب.

قد يهمّك أيضاً
لص يسرق 14 خلية نحل والشرطة البريطانية تبحث عنه

لص يسرق 14 خلية نحل والشرطة البريطانية تبحث عنه

ساديو ماني متحديًا أندية دوري روشن: النصر سيفوز باللقب

ساديو ماني متحديًا أندية دوري روشن: النصر سيفوز باللقب

ملف المهاجرين يفجر التوترات بين إيطاليا وفرنسا

وأردف أن التحقيق بدأ مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.

وفي تونس، لقي ما لا يقل عن أربعة مهاجرين، حتفهم وفقد 51 آخرون بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية، وفقًا لمصدر قضائي لرويترز.

تفاصيل الحادثة

وأردف أن جميع المهاجرين الذين غرقوا قبالة السواحل في تونس كانوا على متن المركب من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

ومن ناحية أخرى، كشف خفر السواحل الإيطالي، الأحد الماضي، عن انتشال جثتين وإنقاذ 57 شخصًا قبالة جزيرة لامبيدوزا الجنوبية، وسط تقارير عن فقدان أكثر من 30 شخصًا في أعقاب حطام سفينتين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة
السعودية اليوم

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات...

السعودية اليوم
هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص
السعودية اليوم

هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع...

السعودية اليوم
وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل
العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل

العالم
أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها
السعودية اليوم

أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه...

السعودية اليوم
جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي
آخر الاخبار

جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي

آخر الاخبار
دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق
العالم

دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق

العالم
تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن في الرياض
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3...

أخبار أمنية
انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا
السعودية اليوم

انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين...

السعودية اليوم