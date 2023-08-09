اعتقال 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لتورطهم في هجرة غير شرعية لأوروبا

الشباب يُقلص الفارق أمام الهلال بهدف كويلار قلق أمريكي على صحة رئيس النيجر المحتجز دوري روشن حصريًا على قنوات SSC 4 نصائح للتعامل مع اشتعال زيت الطهي اعتقال 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لتورطهم في هجرة غير شرعية لأوروبا الجيش اللبناني يعتدي على مراسل الحدث أثناء البث المباشر عش أجواء مثيرة ممتعة مع مسرحية الطابق الثاني في الرياض المجلس العسكري بالنيجر يلتقي مبعوثي الرئيس النيجيري وإيكواس الهلال يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية على الشباب وظائف شاغرة بمجموعة البحري في 3 مدن
أحبط الجيش اللبناني عمليات هجرة غير شرعية عبر البحر باتجاه أوروبا أثناء التحضير لها في عدة مناطق بالشمال اللبناني، فيما ألقى القبض على 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لتورطهم في العمليات.
ووفقًا لبيان الجيش اللبناني، فإن المتابعة والتقصي لعمليات تهريب البشر عبر السواحل اللبنانية الشمالية باتجاه أوروبا، أسفرت عن قيام مديرية المخابرات في بلدات ببنين والميناء ودير عمار وسلعاتا والمنية بإلقاء القبض على 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لقيامهم بالتحضير لتهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية على متن مجموعة من المراكب.
وأردف أن التحقيق بدأ مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.
وفي تونس، لقي ما لا يقل عن أربعة مهاجرين، حتفهم وفقد 51 آخرون بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية، وفقًا لمصدر قضائي لرويترز.
وأردف أن جميع المهاجرين الذين غرقوا قبالة السواحل في تونس كانوا على متن المركب من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
ومن ناحية أخرى، كشف خفر السواحل الإيطالي، الأحد الماضي، عن انتشال جثتين وإنقاذ 57 شخصًا قبالة جزيرة لامبيدوزا الجنوبية، وسط تقارير عن فقدان أكثر من 30 شخصًا في أعقاب حطام سفينتين.