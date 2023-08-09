اعتقال 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لتورطهم في هجرة غير شرعية لأوروبا

أحبط الجيش اللبناني عمليات هجرة غير شرعية عبر البحر باتجاه أوروبا أثناء التحضير لها في عدة مناطق بالشمال اللبناني، فيما ألقى القبض على 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لتورطهم في العمليات.

عبر مجموعة من المراكب

ووفقًا لبيان الجيش اللبناني، فإن المتابعة والتقصي لعمليات تهريب البشر عبر السواحل اللبنانية الشمالية باتجاه أوروبا، أسفرت عن قيام مديرية المخابرات في بلدات ببنين والميناء ودير عمار وسلعاتا والمنية بإلقاء القبض على 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لقيامهم بالتحضير لتهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية على متن مجموعة من المراكب.

وأردف أن التحقيق بدأ مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.

وفي تونس، لقي ما لا يقل عن أربعة مهاجرين، حتفهم وفقد 51 آخرون بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية، وفقًا لمصدر قضائي لرويترز.

تفاصيل الحادثة

وأردف أن جميع المهاجرين الذين غرقوا قبالة السواحل في تونس كانوا على متن المركب من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

ومن ناحية أخرى، كشف خفر السواحل الإيطالي، الأحد الماضي، عن انتشال جثتين وإنقاذ 57 شخصًا قبالة جزيرة لامبيدوزا الجنوبية، وسط تقارير عن فقدان أكثر من 30 شخصًا في أعقاب حطام سفينتين.