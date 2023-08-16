اعتماد مكافآت تحفيزية للمتفوقين بالكليات التقنية

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اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صرف مكافأة التفوق العلمي الفصلية؛ بهدف تحفيز المتدربين المستمرين في المنشآت التدريبية.
وتمنح المكافأة للمتدرب المستمر الذي أنهى الفصل التدريبي الثالث لمتدربي الكليات التقنية والمستوى الخامس لمتدربي المعاهد الثانوية وفق خطتهم التدريبية وتتضمن صرف مبلغ مالي مقداره (1000) ألف ريال، كما تصرف مكافأة التفوق العلمي للخريجين لذات الفصل التدريبي والتي تمنح لمن أتم التدريب بالمنشآت التدريبية، ويمنح المتدرب مبلغ مالي مقداره (2000) ألفي ريال وشهادة تفوق في نهاية الفصل الأخير للمتدرب.
وتأتي هذه المكافآت لدعم الحاصلين على معدلات متميزة؛ لتشجيعهم في استمرار التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية، وقد حصل على المكافأة الفصلية عدد (785) متدربًا ومتدربة، بينما حصل على مكافأة التفوق العلمي للخريجين عدد (895) متدربًا ومتدربة.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن خلال برامج تحفيز المتدربين؛ تهدف لتخريج جيل واعي بمسؤولياته مواكبًا لمتطلبات سوق العمل شريكًا في تنمية الوطن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.