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اعتماد 6 رياضات في دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
اعتماد 6 رياضات في دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023
المواطن - واس

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اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض2023″، ستة ألعاب بارالمبية وهي “الأيكيدو، الملاكمة التايلاندية، مصارعة الأذرع، الجوجيتسو، السامبو، السافات”، ضمن منافسات الدورة التي تستضيفها المملكة كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل في مجمع الأرينا الرياضي بجامعة الملك سعود بالرياض، بمشاركة أكثر من 2500 رياضي وإداري يمثلون أكثر من 80 دولة.

وتأهل لنهائيات الدورة حتى الآن العديد من الرياضيين من ذوي الإعاقات الجسدية والذهنية والبصرية، سيتنافسون في الألعاب المستحدثة للمرة الأولى في تاريخ المحفل العالمي الكبير، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدورة في الرياض كحدث رياضي متكامل يركز على تعزيز قيم التنوع والدمج.

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الهدف من الخطوة

وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والرامية إلى تعزيز ممارسة الرياضة وتشجيع المشاركة الرياضية المتنوعة، حيث تتيح الفرصة للرياضيين من ذوي الإعاقات المختلفة من المشاركة والتنافس في هذه الرياضات، بعد توفير فرصاً متساوية لهم للتألق وتحقيق الإنجازات.

وتحظى دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023″، باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية، حيث تستقطب نخبة اللاعبين من حول العالم، يتنافسون في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيندو، ومصارعة الذراع، والكيك بوكسينج، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.

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