اغتيال قائد الحزام الأمني في أبين بهجوم للقاعدة

أكدت قوات الحزام الأمني في جنوب اليمن، اليوم الخميس، مقتل قائدها في محافظة أبين وعدد من مرافقيه في شرق أبين بهجوم لتنظيم القاعدة.

وقال المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني في بيان له على “الفيسبوك” إن القائد عبداللطيف السيد ورفاقه النقيب صلاح اليوسفي رئيس عمليات الحزام الأمني في أبين، والشيخ القبلي محمد كريد الجعدني، ومرافقيهم قتلوا وهم “يقارعون فلول الإرهاب في حملة “سيوف حوس” التي انطلقت لتعزيز عملية سهام الشرق لدحر عناصر الإرهاب من المناطق الوسطى بمحافظة أبين”.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن السيد ورفاقه قتلوا بانفجار عبوات ناسفة أثناء سفرهم في قافلة عبر محافظة أبين.

وتبنى تنظيم القاعدة في اليمن اغتيال السيد باستهدافه بعبوة ناسفة في وادي الرفض.