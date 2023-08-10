Icon

أكثر من 605 آلاف عملية تجديد رخص السير إلكترونيًا في 6 أشهر Icon ماركو سيلفا: ميتروفيتش جاهز للعب معنا Icon خطر يهدد ألمانيا في فصول الشتاء المقبلة Icon لقطات لهطول الأمطار والبرد على شمال أبها Icon كياني راعيًا ذهبيًا لـ الأهلي حتى 2026 Icon فرصة دبلوماسية لحل أزمة النيجر بقمة إيكواس Icon إعلان نتائج المرشحين للقبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد Icon 3 استفسارات تهم مستفيدي حساب المواطن بعد إيداع الدعم Icon فابريزيو رومانو: نيمار يملك عرضًا من الهلال Icon بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تم استهدافه بعبوات ناسفة

اغتيال قائد الحزام الأمني في أبين بهجوم للقاعدة

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
اغتيال قائد الحزام الأمني في أبين بهجوم للقاعدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت قوات الحزام الأمني في جنوب اليمن، اليوم الخميس، مقتل قائدها في محافظة أبين وعدد من مرافقيه في شرق أبين بهجوم لتنظيم القاعدة.

وقال المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني في بيان له على “الفيسبوك” إن القائد عبداللطيف السيد ورفاقه النقيب صلاح اليوسفي رئيس عمليات الحزام الأمني في أبين، والشيخ القبلي محمد كريد الجعدني، ومرافقيهم قتلوا وهم “يقارعون فلول الإرهاب في حملة “سيوف حوس” التي انطلقت لتعزيز عملية سهام الشرق لدحر عناصر الإرهاب من المناطق الوسطى بمحافظة أبين”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم

سلمان الفرج: الصفقات العالمية ستضع اللاعب السعودي في تحدٍّ قوي

سلمان الفرج: الصفقات العالمية ستضع اللاعب السعودي في تحدٍّ قوي

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن السيد ورفاقه قتلوا بانفجار عبوات ناسفة أثناء سفرهم في قافلة عبر محافظة أبين.

وتبنى تنظيم القاعدة في اليمن اغتيال السيد باستهدافه بعبوة ناسفة في وادي الرفض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 235 ريالاً
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن
السعودية اليوم

مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن

السعودية اليوم
اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية
العالم

اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية

العالم
مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة رياض محرز
الرياضة

مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة...

الرياضة
جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا
الرياضة

جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا

الرياضة
جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200 كجم
السعودية اليوم

جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
وظائف شاغرة في فروع شركة رتال
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة رتال

وظائف