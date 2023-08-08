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بعد إغلاق استمر لـ 4 أشهر

افتتاح طريق عقبة شعار 6 صفر

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
افتتاح طريق عقبة شعار 6 صفر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز اتصال الهيئة العامة للطرق، افتتاح طريق عقبة شعار يوم 6 صفر 1445 ، بعدما تم إغلاقه في شهر شوال الماضي لمدة ٤ أشهر وذلك لأعمال الصيانة الجذرية.

إغلاق للصيانة

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للطرق عن إغلاق طريق عقبة شعار لمدة 4 أشهر لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة، حيث تعد العقبة بعسير جنوب غربي السعودية الشريان الرئيسي الذي يربط بين محافظات منطقة عسير الجبلية، وما يليها من مناطق مثل نجران والرياض وبين المحافظات الساحلية في عسير، ومناطق جازان والباحة ومكة المكرمة.

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ولفتت إلى أن هذه الأعمال تهدف لرفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة.

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