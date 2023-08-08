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فيديو آثار جدلًا واسعًا بين المتابعين

اقتناء المكياج يتحول لهوس ومقطع صادم لغرفة فتاة!

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ صباحاً
اقتناء المكياج يتحول لهوس ومقطع صادم لغرفة فتاة!
المواطن - فريق التحرير

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تمتلك النساء شغفًا كبيرًا باقتناء مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وصل إلى حد الهوس لدى بعضهن، خاصة بعد أن كثرت طرق الترويج لها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

جدل حول اقتناء المكياج بكثرة

وانتقدت سيدة لبنانية شراء بعض الفتيات لكميات كبيرة من مستحضرات التجميل، وكأنهن سيعملن بمشغل نسائي تجميلي، ووصفت السيدة المشهد بأنه جزء من ركن تجميل في متجر شهير وليس دولابًا منزليًّا بغرفة فتاة.

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تفاعل واسع

وأثار الفيديو تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض ومستنكر.

ورصدت “المواطن” العديد من الآراء بشأن الفيديو على منصة إكس، حيث قالت صاحبة حساب SH: أكيد ميك أب أرتست أو صاحبة صالون، فيما أضافت نورة، مستغربة من امتلاك تلك الكمية: لهالدرجة بشعة؟!

وزاد صاحب حساب آخر : وجهها باقي شوي ويطيح من كثر المكياج، وعلقت المستخدمة ناريمان: صدقيني هيدا هبل.. أنا كتيري ماسكارا وروج.

كما كتبت صاحبة حساب يدعى رحيل، تعليقًا على ضخامة الكمية: هذي لو تستخدمها لين تشيب وتموت ما تخلص.

هوس اقتناء المكياج

ويكون هوس اقتناء مستحضرات التجميل لدى بعض الفئات العمرية التي تتأثر بمشاهير التواصل الاجتماعي لأسباب متنوعة بعضها يكون لحل مشكلة جمالية معينة أو لتغيير الإطلالة للظهور بشكل مختلف وغير تقليدي.

المكياج والثقة بالنفس

ولم يعد المكياج وسيلة لإبراز الجمال الخارجي للمرأة فقط، بل بات يحمل أهمية كبيرة لناحية تعزيز ثقتها بنفسها وإثبات شخصيتها وحضورها، إذ عندما تشعر بأنها جميلة في الشكل، فتلقائيًّا سينعكس هذا الأمر إيجابًا عليها ويجعلها قوية ويمنحها قدرًا كبيرًا من الثقة بالنفس.

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