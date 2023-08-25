Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS Icon إصابة نجم الأهلي السعودي بارتجاج في الرأس Icon النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد Icon مدير الاحتراف بـ الشباب: تعرضت لضغوطات لانتقال تمبكتي إلى الهلال Icon تعرف على حزم الدعم المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي Icon دفع الكاش دون فاتورة تورطك بتجارة المخدرات Icon أسباب ارتفاع أسعار تأمين السيارات في الفترة الأخيرة Icon العثور على جثث الضحايا العشر والصندوقين الأسودين لطائرة فاغنر Icon جماهير الاتحاد ترفض صفقة جوستافو جوميز Icon هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شملت ظواهر معمارية ومرافق صناعية

اكتشافات أثرية في موقع العبلاء بعسير

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
اكتشافات أثرية في موقع العبلاء بعسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبرزت هيئة التراث أحدث الاكتشافات في موقع العبلاء الأثري بمنطقة عسير، خلال أعمال التنقيبات التي تمت بالموقع في الموسم السابع 2023.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن الاكتشافات، شملت ظواهر معمارية لوحدات سكنية ومرافق صناعية تتميز بعض جدرانها وأرضياتها بطبقة من “الجص”، والذي يُعَدّ امتدادًا لما كُشف عنه في المواسم الماضية، حيث أبرزت أهمية موقع العبلاء كأهم المواقع التعدينية في جنوب المملكة.

قد يهمّك أيضاً
62 مليون زيارة لمنصة معين الرقمية

62 مليون زيارة لمنصة معين الرقمية

ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024

ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024

اكتشاف خزانات

كما تم اكتشاف خزانات مائية تحت بعض الوحدات المعمارية في الموقع، والغرض منها تخزين مياه الأمطار، وتعتمد هذه التقنية على بناء أسطح المنازل بطريقة تسمح بتوجيه مياه الأمطار ونقلها عبر قنوات حجرية، أو من خلال قنوات من الفخار؛ لتصل إلى الخزانات أسفل الغرف، بالإضافة إلى الكشف عن أحواض مائية ذات شكل بيضاوي مليّسة من الداخل بمادة عازلة تسمح بحفظ المياه، إلى جانب عدد من المواقد الفخارية.

أدوات حجرية

وعُثر على عدد كبير من الأدوات الحجرية تتمثل في مدقات، ومساحق، ومجموعة من الرحي المختلفة في أحجامها وأشكالها، إضافةً إلى العديد من كِسر الفخار العادي والفخار المزجج، والزجاج، والحجر الصابوني لأبدان وحواف ومقابض لأوانٍ فخارية وزجاجية وحجرية مختلفة الأحجام.

اللقى الأثرية

ومن أبرز اللقى الأثرية في الموقع قنينات زجاجية صغيرة الحجم، وقطع معدنية عبارة عن مسامير حديدية، وأجزاء من أوانٍ برونزية متأكسدة، وخواتم، ومجموعة من الحلي المختلفة في أحجامها وألوانها والتي تمثل خرزًا من العاج والأحجار الكريمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ
الرياضة

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن...

الرياضة
جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس
آخر الاخبار

جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس

آخر الاخبار
مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال
الرياضة

مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال

الرياضة
وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

وظائف
6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس
السعودية اليوم

6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس

السعودية اليوم
مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض
السعودية اليوم

مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار...

السعودية اليوم
زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية
السعودية اليوم

زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط...

السعودية اليوم
طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري
السعودية اليوم

طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري

السعودية اليوم