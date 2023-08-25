اكتشافات أثرية في موقع العبلاء بعسير

أبرزت هيئة التراث أحدث الاكتشافات في موقع العبلاء الأثري بمنطقة عسير، خلال أعمال التنقيبات التي تمت بالموقع في الموسم السابع 2023.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن الاكتشافات، شملت ظواهر معمارية لوحدات سكنية ومرافق صناعية تتميز بعض جدرانها وأرضياتها بطبقة من “الجص”، والذي يُعَدّ امتدادًا لما كُشف عنه في المواسم الماضية، حيث أبرزت أهمية موقع العبلاء كأهم المواقع التعدينية في جنوب المملكة.

اكتشاف خزانات

كما تم اكتشاف خزانات مائية تحت بعض الوحدات المعمارية في الموقع، والغرض منها تخزين مياه الأمطار، وتعتمد هذه التقنية على بناء أسطح المنازل بطريقة تسمح بتوجيه مياه الأمطار ونقلها عبر قنوات حجرية، أو من خلال قنوات من الفخار؛ لتصل إلى الخزانات أسفل الغرف، بالإضافة إلى الكشف عن أحواض مائية ذات شكل بيضاوي مليّسة من الداخل بمادة عازلة تسمح بحفظ المياه، إلى جانب عدد من المواقد الفخارية.

أدوات حجرية

وعُثر على عدد كبير من الأدوات الحجرية تتمثل في مدقات، ومساحق، ومجموعة من الرحي المختلفة في أحجامها وأشكالها، إضافةً إلى العديد من كِسر الفخار العادي والفخار المزجج، والزجاج، والحجر الصابوني لأبدان وحواف ومقابض لأوانٍ فخارية وزجاجية وحجرية مختلفة الأحجام.

اللقى الأثرية

ومن أبرز اللقى الأثرية في الموقع قنينات زجاجية صغيرة الحجم، وقطع معدنية عبارة عن مسامير حديدية، وأجزاء من أوانٍ برونزية متأكسدة، وخواتم، ومجموعة من الحلي المختلفة في أحجامها وألوانها والتي تمثل خرزًا من العاج والأحجار الكريمة.