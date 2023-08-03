اكتشاف حفرية لأضخم مخلوق في العالم

اكتشف علماء حفرية في بيرو تعود لحوت من نوع “بيروسيتس” العملاق الذي عاش منذ نحو 38 إلى 40 مليون عام خلال الحقبة الفجرية “الإيوسينية”، وتتفوق كتلته على كتلة الحوت الأزرق الذي كان يُعد أضخم حيوان مسجل بالتاريخ.

الحوت البيروفي العملاق

وأوضح الباحثون أن حوت “بيروسيتس” أو “الحوت البيروفي العملاق”، الذي يشبه نوعا ما في تكوينه خروف البحر، طوله 20 متراً ووزنه يصل إلى 340 طناً، وهي كتلة تتجاوز أي حيوان معروف آخر، بما في ذلك الحوت الأزرق المعاصر وأضخم الديناصورات.

وتم استخراج الجزء الذي عُثر عليه من الهيكل العظمي لبيروسيتس من صحراء على ساحل جنوب بيرو، وهي منطقة تزخر بحفريات الحيتان، وشمل الهيكل العظمي 13 فقرة وأربعة أضلع وعظمة من الحوض، وكانت العظام الضخمة للغاية شديدة الكثافة وسليمة.

أكبر من الحوت الأزرق

وقُدرت الكتلة الهيكلية فحسب لحوت بيروسيتس بنحو 5 إلى 8 أطنان، وهي أكبر مرتين على الأقل من الكتلة الهيكلية للحوت الأزرق.

وقال عالم الأحياء القديمة بجامعة بيزا في إيطاليا والمعد الرئيسي للبحث المنشور في دورية “نيتشر” العلمية جيوفاني بيانوتشي، إن السمة الرئيسية لهذا الحيوان بكل تأكيد هي وزنه الضخم الذي يشير إلى وجود كائنات لديها سمات تفوق خيالنا.

يشار إلى أن وزن أكبر حوت أزرق معروف بلغ نحو 190 طناً، على الرغم من كونه أطول من بيروسيتس، إذ سجل طوله 33.5 متراً.