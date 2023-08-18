اكتشاف سكين عمرها حوالي 80.000 عام في روسيا

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تمكن علماء الآثار من معهد تاريخ الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في مقاطعة بريانسك، من العثور على سكين من حجر الصوان تعود لإنسان النياندرتال عمرها 75000- 80000 عام.
ولفت أندريه بولياكوف مدير المعهد، إلى أن السكين الذي عثر عليه العلماء خلال عمليات الحفر الجارية على ضفاف نهر دِسنا في مقاطعة بريانسك مصنوع من مادة غير متوفرة في المنطقة، ما يساعد على معرفة مدى حركة وهجرة إنسان النياندرتال وكيف كانت مجتمعاتهم تتواصل فيما بينها في مناطق مختلفة من أوروبا الحالية.
ويقول مدير المعهد: اكتشفنا سكينًا واحدًا مصنوعًا من مادة مختلفة – فهي ليست من السيليكون المحلي.
وتابع: سوف ندرس ونحاول تحديد من أين جلب، وهذا دليل مهم فعلًا وسيساعد على معرفة مدى قدرة إنسان النياندرتال على الحركة، وما هي المسافات التي كانوا يقطعونها لأجل تواصل تجمعاتهم المختلفة التي كانت مثلًا تعيش في روسيا وألمانيا.