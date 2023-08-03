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رأس سهم مصنوع من بقايا نيزك حديدي

اكتشاف سلاح فضائي عمره 3 آلاف عام

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
اكتشاف سلاح فضائي عمره 3 آلاف عام
المواطن - فريق التحرير

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اكتشف العلماء من جامعة برن سلاحًا عبارة عن رأس سهم مصنوع من بقايا نيزك حديدي يبلغ عمره 3000 عام.

ووفقًا لـ “سكاي نيوز” اختبر الجيولوجيون تركيبة القطعة الأثرية، والتي تشمل نوعًا من الألمنيوم، غير موجود بشكل طبيعي على الأرض.

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3 نيازك

وسقطت 3 نيازك فقط مع نفس التركيبة على الأرض في نفس الوقت تقريبًا في أوروبا واحد في جمهورية التشيك، وآخر في إسبانيا، والثالث في إستونيا.

ويرجح الفريق أن صخرة الفضاء الإستونية كانت المرشح المحتمل للمواد التي صنع منها السلاح المكتشف، على بعد أكثر من 1400 ميل من سويسرا.

ويعتقد الفريق أن رأس السهم جاء من إستونيا، مما يشير إلى أن الناس تبادلوا الأسلحة عبر منطقة دول البلطيق.

ويبلغ طول رأس السهم 1.5 بوصة ويزن 0.102 أونصة فقط.

اختبار التركيب

واستخدم الفريق طرقًا مختلفة لاختبار التركيب، بما في ذلك صور المجهر الإلكتروني، والأشعة السينية، وتحليلات الإشعاع عالي الطاقة.

واعتقد الباحثون في البداية أن صخرة الفضاء المستخدمة في صنع السلاح جاءت من نيزك “تونبيرغ” الذي تحطم في سويسرا منذ حوالي 160 ألف عام.

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