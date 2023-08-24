Icon

سبب حدوث ظاهرة البرق في السماء وطريقة تحركه Icon اكتشاف غابة ضخمة داخل حفرة في الصين Icon أفضل زيت سيارات لمحرك عمره أطول وكيف تتعرف عليه Icon نجم سهيل يزين سماء السعودية Icon توقعات بشأن أسعار الفائدة تنعش الأسهم الأمريكية Icon كوريا الشمالية تطلق صاروخًا فضائيًّا Icon لقطات جديدة تحبس الأنفاس لحادث تلفريك باكستان Icon نهاية مأساوية لشاب حاول معانقة نافورة جنيف Icon حبس ولي الأمر عند غياب ابنه من المدرسة 20 يومًا بدون عذر Icon كلمة معاق في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة نظامية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
داخل حديقة جيولوجية صينية

اكتشاف غابة ضخمة داخل حفرة في الصين

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
اكتشاف غابة ضخمة داخل حفرة في الصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن باحثين اكتشفوا عالَم غابات قديمًا ضخمًا على عمق 630 قدمًا تحت الأرض، أسفل حفرة في الصين.

حديقة جيولوجية صينية

وبحسب الصحيفة، تم العثور على اللغز تحت الأرض في حديقة جيولوجية صينية من قبل فريق من العلماء لاستكشاف الكهوف.

قد يهمّك أيضاً
الوجبات المدرسية المنزلية تقي الطلاب من تقلبات السكري

الوجبات المدرسية المنزلية تقي الطلاب من تقلبات السكري

التهاب الملتحمة يغلق المدارس بـ 3 مقاطعات بالهند

التهاب الملتحمة يغلق المدارس بـ 3 مقاطعات بالهند

وتُعرف هذه الظاهرة أيضًا في الصين باسم تيانكينغ أو الحفر السماوية.

وتقع حديقة لي فنغشان الجيولوجية العالمية التابعة لليونسكو، حيث تم العثور على الحفرة، في منطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ، جنوب غربي الصين.

وتم وصف الحديقة الجيولوجية على موقع اليونسكو بأنها رسوبية في المقام الأول مع أكثر من 60% من صخور الكربونات الديفونية التي يبلغ سمكها 3000 متر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسى ماريغا: شكرًا جماهير الهلال ولن أنساكم
الرياضة

موسى ماريغا: شكرًا جماهير الهلال ولن أنساكم

الرياضة
تأهيل 100 ألف متدرب للعمل في قطاع الترفيه
السعودية اليوم

تأهيل 100 ألف متدرب للعمل في قطاع...

السعودية اليوم
غسل باب الكعبة المشرفة وتهيئته بعد عملية رفع الستار
السعودية اليوم

غسل باب الكعبة المشرفة وتهيئته بعد عملية...

السعودية اليوم
منصة أبشر: لا تشاركوا بيانات الدخول ورمز التأكيد مع أي جهة أو شخص
السعودية اليوم

منصة أبشر: لا تشاركوا بيانات الدخول ورمز...

السعودية اليوم
بدء القبول في مسارات مبادرة تمم بجامعة جدة
السعودية اليوم

بدء القبول في مسارات مبادرة تمم بجامعة...

السعودية اليوم
ظهور جديد لزعيم فاغنر
العالم

ظهور جديد لزعيم فاغنر

العالم
جواو فيليكس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال
آخر الاخبار

جواو فيليكس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل...

آخر الاخبار
فض الشراكة شعار مباراة الاتحاد ضد الهلال
آخر الاخبار

فض الشراكة شعار مباراة الاتحاد ضد الهلال

آخر الاخبار