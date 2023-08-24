سبب حدوث ظاهرة البرق في السماء وطريقة تحركه اكتشاف غابة ضخمة داخل حفرة في الصين أفضل زيت سيارات لمحرك عمره أطول وكيف تتعرف عليه نجم سهيل يزين سماء السعودية توقعات بشأن أسعار الفائدة تنعش الأسهم الأمريكية كوريا الشمالية تطلق صاروخًا فضائيًّا لقطات جديدة تحبس الأنفاس لحادث تلفريك باكستان نهاية مأساوية لشاب حاول معانقة نافورة جنيف حبس ولي الأمر عند غياب ابنه من المدرسة 20 يومًا بدون عذر كلمة معاق في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة نظامية
أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن باحثين اكتشفوا عالَم غابات قديمًا ضخمًا على عمق 630 قدمًا تحت الأرض، أسفل حفرة في الصين.
وبحسب الصحيفة، تم العثور على اللغز تحت الأرض في حديقة جيولوجية صينية من قبل فريق من العلماء لاستكشاف الكهوف.
وتُعرف هذه الظاهرة أيضًا في الصين باسم تيانكينغ أو الحفر السماوية.
وتقع حديقة لي فنغشان الجيولوجية العالمية التابعة لليونسكو، حيث تم العثور على الحفرة، في منطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ، جنوب غربي الصين.
وتم وصف الحديقة الجيولوجية على موقع اليونسكو بأنها رسوبية في المقام الأول مع أكثر من 60% من صخور الكربونات الديفونية التي يبلغ سمكها 3000 متر.