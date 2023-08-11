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متفادية كارثة بيئية محتملة

اكتمال سحب النفط من الناقلة صافر قبالة اليمن

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
اكتمال سحب النفط من الناقلة صافر قبالة اليمن
المواطن - فريق التحرير

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اكتمل سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة صافر المتهالكة قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر، متفادية بذلك كارثة بيئية محتملة كانت ستتكلف 20 مليار دولار لمحو آثارها، وفقًا لما أعلنته الأمم المتحدة، اليوم الجمعة.

تواجه خطر الانفجار

ومنذ سنوات، حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الناقلة تواجه خطر الانفجار وربما تسرب كمية من النفط تتجاوز بأربعة مرات كارثة إكسون فالديز في 1989 قبالة ولاية ألاسكا.

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صافر

من المعروف أن الناقلة صافر عبارة عن سفينة عائمة لتخزين وتفريغ النفط، ترسو في البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية.

الأمم المتحدة تشتري ناقلة لتخزين نفط صافر

وكانت الناقلة صافر والتي تبعد 60 كيلومترًا شمال مدينة الحديدة قبالة سواحل اليمن المطلة على البحر الأحمر ترسو بحمولة تفوق مليون برميل من النفط مهملة منذ بداية حرب اليمن.

ناقلة صافر

واعتبرت الأمم المتحدة الناقلة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وتتسبب في كارثة بيئية تتضرر منها عدة دول.

 

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