اكتمال سحب النفط من الناقلة صافر قبالة اليمن

اكتمل سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة صافر المتهالكة قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر، متفادية بذلك كارثة بيئية محتملة كانت ستتكلف 20 مليار دولار لمحو آثارها، وفقًا لما أعلنته الأمم المتحدة، اليوم الجمعة.

تواجه خطر الانفجار

ومنذ سنوات، حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الناقلة تواجه خطر الانفجار وربما تسرب كمية من النفط تتجاوز بأربعة مرات كارثة إكسون فالديز في 1989 قبالة ولاية ألاسكا.

من المعروف أن الناقلة صافر عبارة عن سفينة عائمة لتخزين وتفريغ النفط، ترسو في البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية.

وكانت الناقلة صافر والتي تبعد 60 كيلومترًا شمال مدينة الحديدة قبالة سواحل اليمن المطلة على البحر الأحمر ترسو بحمولة تفوق مليون برميل من النفط مهملة منذ بداية حرب اليمن.

واعتبرت الأمم المتحدة الناقلة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وتتسبب في كارثة بيئية تتضرر منها عدة دول.