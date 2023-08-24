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تستهدف رفع نسبة التملك للمواطنين

اكتمال طرح أول صكوك للتطوير العقاري في السعودية

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
اكتمال طرح أول صكوك للتطوير العقاري في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة صكوك المالية اكتمال طرح أول صكوك للتطوير العقاري في السعودية، لشركة كال للتطوير العقاري وشركة عنوان التطوير للاستثمار العقاري، خلال دقيقتين و57 ثانية من خلال المستثمرين.

وتساهم صكوك التطوير العقاري في زيادة الوحدات السكنية، ما يساهم في خفض الأسعار وجعلها في متناول اليد، مؤديًا إلى رفع نسبة التملك للمواطنين والذي يعد أحد أهداف رؤية 2030.

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قطاع الأنشطة العقارية

يذكر أن شركة كال للتطوير العقاري تأسست في 2020م، كشركة تعمل على استهداف الوحدات الفاخرة وابتكار منتجات عقارية مستدامة تلبي رغبة عملائها. وتأسست شركة عنوان للتطوير العقاري في عام 2021م، كشركة تعمل في التطوير العقاري السكني وبدأت أعمالها في منطقة جنوب الرياض بتطوير أدوار سكنية.

من الجدير بالذكر أن قـطاع الأنشطة العقارية حقق نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م تبلغ 5.6% بما يقدر بـ 154 مليار ريال سعودي، وارتفع حجم التمويل العقاري السكني المقدم من البنوك بـ 7 أضعاف منذ عام 2016 وحتى 2022، نتيجة لتزايد الطلب على العقارات السكنية بعد إعلان خطط وزارة الإسكان لمضاعفة نسبة تملك المواطنين للمنازل لتصل إلى 70% بحلول عام 2030.

صكوك المالية

يشار إلى أن صكوك المالية حصلت على تصريحها من هيئة السوق المالية، وقامت بطرح أول إصدار للصكوك في مايو 2021م، ومنذ ذلك الحين، بلغ حجم البرامج التمويلية ملياري ريال سعودي في مختلف القطاعات، وبلغ عدد المستثمرين المسجلين في منصتها أكثر من 155 ألف مستثمر.

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