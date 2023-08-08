الآلاف من رجال الإطفاء يواجهون حرائق الغابات في البرتغال

يكافح الآلاف من رجال الإطفاء حرائق الغابات في البرتغال، حيث تتعرض البلاد لعدة أيام من الحر الشديد، ترتفع فيها درجات الحرارة لـ 40 درجة مئوية.

تكافح فرق الإطفاء في البرتغال لاحتواء حرائق الغابات التي اجتاحت آلاف الهكتارات وسط درجات حرارة متصاعدة، وشارك نحو 800 من قوات الإطفاء في محاولة إخماد حريق بالقرب من بلدة أوديميرا الجنوبية الاثنين الماضي، وتم إجلاء أكثر من 1400 شخص.

وتظهر لقطات فيديو، اليوم الثلاثاء، محاولة رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق الضخمة والمروعة التي اجتاحت البلاد، وأُصيب ما لا يقل عن تسعة من عمال فرق الإطفاء في مواجهة الحرائق. حيث من المتوقع أن تضرب درجات الحرارة التي تزيد على 40 درجة مئوية معظم شبه الجزيرة الأيبيرية هذا الأسبوع.

تحذيرات من ارتفاعات حرارة قياسية