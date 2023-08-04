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يليها الدمام بواقع 47 مئوية

الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أعلى درجات الحرارة في السعودية، حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بواقع 48 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” أن الأحساء سجلت أعلى درجات حرارة بواقع 48 درجة مئوية اليوم، تلتها الدمام بـ 47 مئوية، يليها وادي الدواسر وشرورة بـ 46 مئوية.

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فيما سجلت القيصومة 45 درجة مئوية لتحتل المركز الرابع في الأعلى حرارة بالسعودية، ثم القصيم والرياض بواقع 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها، كما لا تزل الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط السعودية.

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