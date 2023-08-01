الأحساء الأعلى حرارة بـ 50 مئوية وأبها الأدنى

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 50 مئوية، بينما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 21 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء 50 مئوية، الدمام 49 مئوية، الصمان والتنهات وحفر الباطن والخرج وصحراء الدهناء 47 مئوية، مكة المكرمة والرياض وبريدة ووادي الدواسر ورفحاء 46 مئوية، عرعر وسكاكا وشرورة 45 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 21 مئوية، الباحة 22 مئوية، القريات 23 مئوية، طريف 24 مئوية، الطائف 25 مئوية، الوجه 26 مئوية، تبوك 27 مئوية، الدوادمي والمجمعة وينبع 28 مئوية، عرعر وسكاكا وشرورة 29 مئوية.