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بمشاركة 67 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية الخليجية والمحلية في نسختها الثانية

الأحساء بطلاً لبطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا وتكريم “المواطن”

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
الأحساء بطلاً لبطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا وتكريم “المواطن”
المواطن - أحـمـد العطوي

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرِ منطقة تبوك، اختتمت مساء أمس منافسات بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة ” البوتشيا ” المفتوحة في نسختها الثانية، بمشاركة 67 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية الخليجية والمحلية.

تتويج نادي الأحساء

وتوج نادي ذوي الأعاقة بالأحساء بكأس البطولة بعد تغلبه على وصيفه نادي ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك والذي حل في المركز الثاني، فيما حصل نادي عُمان لذوي الإعاقة على المركز الثالث.

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وحظيت ” البطولة ” التي نظمها نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة بالتعاون مع مركز المبادرات التنموية بإمارة منطقة تبوك، وإشراف فني من الاتحاد السعودي للبوتشيا” بتنافس عالي وإثارة قوية بين الأندية في سبيل تحقيق المراكز الأولى، وذلك على مدى أربعة أيام بمقر الصالة الرياضية المغلقة لجامعة تبوك، حيث تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقات الرباعية من المتوسطة إلى الشديدة، وضمت ” البطولة ” عدداً من الألعاب والمنافسات التي تسعى منطقة تبوك من خلالها إلى جعل المنطقة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التثقيفية والتوعوية والفعاليات الرياضية والترفيهية، رغبة في تحقيق جودة الحياة لهم.

من جهة أخرى جاءت نتائج الحاصلين على تصنيفات البطولة على النحو التالي:-

في تصنيف الـBC1 حصل اللاعب عبدالعزيز الزهراني من نادي مكة لذوي الإعاقة على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني اللاعب أحمد دومان من نادي الأحساء، وحصل اللاعب عبدالعزيز ناصر من نادي جدة على المركز الثالث، وفي تصنيف الـ BC2 حصل اللاعب محمد مرزوق من نادي تبوك لذوي الإعاقة على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني اللاعب محمد الزهراني من نادي الرياض، وحصل اللاعب سلطان الوهيبي من نادي عمان على المركز الثالث، أما فيما يتعلق بتصنيف الـ BC3 حصلت اللاعبة لجين الثقفي من نادي الأحساء لذوي الإعاقة على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني اللاعب زياد الجهني من نادي المدينة، فيما حصلت اللاعبة رحاب المجبل من نادي تبوك على المركز الثالث، وفي تصنيف الـ BC4 حصلت اللاعب محمد الزعابي من نادي عمان لذوي الإعاقة على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني اللاعب تركي البلوي من نادي تبوك، وفي تصنيف الـ BC3 زوجي حصل كل من اللاعبين لجين الثقفي وعبدالعزيز المقبل من نادي الأحساء لذوي الإعاقة على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني اللاعبان زياد الجهني ومحمد الشمري من نادي المدينة، فيما حصل اللاعبان رحاب المجبل ومحمد الشمري من نادي تبوك على المركز الثالث،وفي تصنيف فرق الـ BC1 و الـ BC2 حصل اللاعبان حمد دومان وأحمد الكدادي وزهراء الأبيض من نادي الأحساء لذوي الإعاقة على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني اللاعبان خالد العفيصان وفوزي بكري وأحمد السويدان من نادي الشرقية، فيما حصل اللاعبان مساعد الشريف ومحمد البلوي ومشاري البلوي من نادي تبوك على المركز الثالث.

 

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