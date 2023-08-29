الأحساء تسجل أعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية جريان وادي ممنا بتهامة بسبب أمطار الباحة الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية الزراعية اتفاقية بين كليات التميز وطيران الرياض لتأهيل الكوادر الوطنية تطبيق التحكيم الإلكتروني في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية الدفاع المدني يخالف منشأة حجبت مرشات المياه في عسير إطلاق برنامج حياك لتمكين وتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد بالرياض مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية وسط روسيا رد فعل مواطن بعد هطول الأمطار الغزيرة على الباحة
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة الأحساء سجلت اليوم الثلاثاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية.
وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 48 درجة مئوية.
وأضاف أن وادي الدواسر جاءت في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما حلت كل من شرورة والرياض بالمركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية.
فيما سجلت مكة المكرمة والدمام والقيصومة 44 درجة مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة وجازان والباحة والشرقية وعسير ونجران).
وبحسب الأرصاد، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة على منطقتي الرياض ونجران، فيما تشهد منطقة الشرقية موجة حارة تصل فيها درجات الحرارة لـ 48 مئوية.
كما توقع مركز الأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى غزيرة بعدة مناطق اليوم، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.