الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء تصدرت المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية.
وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية بواقع 48 درجة مئوية.
وجاءت الدمام والقيصومة في المركز الثاني بواقع 47 مئوية، ثم القريات ورفحاء في المركز الثالث بتسجيل 46 درجة مئوية.
فيما احتلت كل من الرياض، المدينة المنورة، العلا، بريدة، وادي الدواسر، شرورة، وعرعر المركز الرابع، حيث سجلت 45 درجة مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك والمدينة المنورة.
وتوقع المركز طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط السعودية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.