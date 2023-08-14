Icon

الاتحاد يستهدف الانتصار الـ100 Icon الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة دورية لأنظمة الإطفاء بالقصيم Icon التشكيل الرسمي لمباراة أبها ضد الهلال Icon تمديد التسجيل في برنامج جدير حتى الاثنين المقبل Icon بنزيما وحمدالله يقودان هجوم الاتحاد ضد الرائد Icon الشباب يضم حبيب ديالو رسميًا Icon الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية Icon هيئة السوق المالية ترفض طلب شركة بحر العرب زيادة رأس مالها Icon تحذير من شدة الأمطار الرعدية على معظم المناطق بدءًا من الغد Icon الاتحاد الآسيوي يعلن تنظيم 3 بطولات جديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تليها الدمام والقيصومة بـ 47 درجة

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء تصدرت المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية.

الأحساء أعلى درجات حرارة

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية بواقع 48 درجة مئوية.

قد يهمّك أيضاً
3 بطولات يخوضها ميسي مع إنتر ميامي في 2023

3 بطولات يخوضها ميسي مع إنتر ميامي في 2023

مبابي ونيمار خارج قائمة مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان

مبابي ونيمار خارج قائمة مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان

وجاءت الدمام والقيصومة في المركز الثاني بواقع 47 مئوية، ثم القريات ورفحاء في المركز الثالث بتسجيل 46 درجة مئوية.

فيما احتلت كل من الرياض، المدينة المنورة، العلا، بريدة، وادي الدواسر، شرورة، وعرعر المركز الرابع، حيث سجلت 45 درجة مئوية.

أعلى درجات الحرارة

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك والمدينة المنورة.

وتوقع المركز طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط السعودية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط
السعودية اليوم

التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم...

السعودية اليوم
نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا
غرائب

نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا

غرائب
انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”
السعودية اليوم

انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”

السعودية اليوم
توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩
آخر الاخبار

توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر...

آخر الاخبار
ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
السعودية اليوم

ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

السعودية اليوم
إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران
السعودية اليوم

إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام...

السعودية اليوم
أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر
العالم

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من...

العالم