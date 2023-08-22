الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة الأحساء سجلت اليوم الثلاثاء أعلى درجات الحرارة في السعودية.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن الأحساء تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 47 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن الدمام وعرعر والمدينة المنورة والقيصومة جاءوا في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية.

فيما جاء بعد ذلك كل من القصيم وسكاكا وتبوك في المركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.