الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء سجلت اليوم الثلاثاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 50 درجة مئوية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وتفصيلًا، قال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء حلت في المركز الأول بتسجيل أعلى درجات حرارة بواقع 50 درجة مئوية اليوم، تلتها مدينة الدمام بواقع 49 مئوية.

وجاءت القيصومة في المركز الثالث بواقع 48 مئوية، فيما جاءت كل من عرعر والرياض وبريدة ووادي الدواسر وشرورة في المركز الرابع بواقع 46 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحلي من مكة المكرمة إلى جازان وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.