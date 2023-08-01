الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر بتراجع 56 نقطة فيصل بن فرحان: نطالب بإجراءات فورية لوقف حوادث حرق المصحف مجلس الوزراء يوافق على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الرحال عبد العزيز وزوجته يجوبان السعودية على دراجة هوائية نيابة عن الملك سلمان.. بدر بن سلطان يتشرف بغسل الكعبة المشرفة غدًا غسل الكعبة المشرفة مشهد عالمي يبهر الملايين وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإندونيسي بجاكرتا التعاون في المجال العسكري تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن أطلق النار على آخر في الرياض المرور: استخدموا التنبيهات قبل الانتقال من المسارات بوقت كاف
أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء سجلت اليوم الثلاثاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 50 درجة مئوية.
وتفصيلًا، قال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء حلت في المركز الأول بتسجيل أعلى درجات حرارة بواقع 50 درجة مئوية اليوم، تلتها مدينة الدمام بواقع 49 مئوية.
وجاءت القيصومة في المركز الثالث بواقع 48 مئوية، فيما جاءت كل من عرعر والرياض وبريدة ووادي الدواسر وشرورة في المركز الرابع بواقع 46 درجة مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.
في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحلي من مكة المكرمة إلى جازان وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.