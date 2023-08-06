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عين صالح في الجزائر تصدرت القائمة

الأحساء ضمن المدن الأعلى حرارة في العالم

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
الأحساء ضمن المدن الأعلى حرارة في العالم
المواطن - فريق التحرير

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تصدرت مدينة عين صالح في الجزائر ومدينة صفي آباد الإيرانية، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية فيما حلت مدينة الأحساء في تلك القائمة أيضًا.

أعلى درجة حرارة

ونشر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، والتي يصدرها يوميًّا موقع “EldoradoWeather” المتخصص.

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وأظهرت القائمة تواجد 9 مدن عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر المدن حرارة في العالم، وكان من بينهم مدينة الأحساء التي جاء في المركز الـ12 بتسجيل 47 درجة مئوية.

الجزائر في المركز الأول

واحتلت مدينة عين صالح بالجزائر ومدينة صفي آباد الإيرانية المركز الأول بتسجيل 49.5 درجة مئوية، تلتها مدينة صفي آباد الإيرانية والتي سجلت 49.3.

وجاء مدينة العميدية الإيرانية في المركز الثالث بـ 49.4 درجة مئوية، ثم مدينة أبدان الإيرانية بتسجيل 49 مئوية، تلتها مدينة الأدرار بالجزائر والتي سجلت 48.9 مئوية.

الجزائر تحتل الدول الأعلى حرارة

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