Icon

الدراسة عن بعد في جامعة الملك عبدالعزيز برابغ غدًا Icon دراسة: الزنجبيل يعالج أخطر أمراض العصر Icon لجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 14 متسابقًا Icon الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله Icon ضبط 10 مخالفين لنقلهم وبيعهم حطبًا وفحمًا محليين Icon السديس: تمكين المرأة لخدمة القاصدات دينياً.. ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالمياً Icon وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة Icon تحذير للسعوديين في جورجيا من الأمطار الغزيرة Icon انقلاب عسكري في الغابون بعد فوز الرئيس بولاية ثالثة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
السودة الأدنى حرارة بـ 14 مئوية

الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ مساءً
الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن والمناطق والمحافظات السعودية؛ حيث سجلت الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ47 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: الأحساء والخرج والصمان 47 مئوية، الرياض ووادي الدواسر والتنهات 45 مئوية، مكة المكرمة وشرورة 43 مئوية، الدهناء والمجمعة 42 مئوية، المدينة المنورة والدوادمي 41 مئوية، جدة ونجران وينبع والعلا 40 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
أمانة القصيم تطرح فرصة إنشاء وتشغيل هايبر ماركت في طريق الملك سلمان

أمانة القصيم تطرح فرصة إنشاء وتشغيل هايبر ماركت في طريق الملك سلمان

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، أبها 19 مئوية، طريف والباحة 20 مئوية، القريات 21 مئوية، الطائف 23 مئوية، تبوك وسكاكا 24 مئوية، حائل ورفحاء 25 مئوية، عرعر 26 مئوية، نجران والدوادمي وبيشة والوجه 27 مئوية، بريدة وينبع والمجمعة والدهناء 28 مئوية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك
وظائف

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك

وظائف
إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم بتبوك
السعودية اليوم

إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة

السوق
إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من السكري
صحة وطب‎

إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من...

صحة وطب‎
إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار الضالة
السعودية اليوم

إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار...

السعودية اليوم
زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في البوسنة: عالجوها بالملح
السعودية اليوم

زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في...

السعودية اليوم
إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت
العالم

إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت

العالم
“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية...

السوق