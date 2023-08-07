الأحساء والدمام الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض الأماكن والمدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء والدمام الأعلى حرارة اليوم بـ47 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الأحساء والدمام 47 مئوية، الصمان والخرج 46 مئوية، الرياض والتنهات ووادي الدواسر وحفر الباطن وصحراء الدهناء 45 مئوية ، بريدة وشرورة والمجمعة 44 مئوية، المدينة المنورة والدوادمي ورفحاء 43 مئوية، مكة المكرمة وعرعر 42 مئوية، جدة وسكاكا ونجران والعلا 41 مئوية، حائل وينبع وبيشة 40 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، أبها والباحة 18 مئوية، طريف والقريات 22 مئوية، الطائف 24 مئوية، حائل 25 مئوية، تبوك وبريدة وسكاكا والدوادمي والوجه 26 مئوية، عرعر ونجران وبيشة 27 مئوية، ينبع والعلا ورفحاء والمجمعة 28 مئوية.