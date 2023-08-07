الأحساء والدمام الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

دليل تدريبي لمرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة صندوق الثروة السيادي يشكل خارطة طريق للنهوض الاقتصادي في السعودية موجة حارة على الشرقية والحرارة تلامس الـ 48 ضبط 5 أشخاص اقتحموا ملعب مباراة كرة قدم بعسير السفارة السعودية بالمغرب تنعى ضحايا حادث انقلاب الحافلة ارتفاع أرباح “رعاية” 14% إلى 48 مليون ريال الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا حادث أزيلال أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق الصحراء السعودية ستخضر قريبًا في نيوم
توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض الأماكن والمدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء والدمام الأعلى حرارة اليوم بـ47 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.
وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الأحساء والدمام 47 مئوية، الصمان والخرج 46 مئوية، الرياض والتنهات ووادي الدواسر وحفر الباطن وصحراء الدهناء 45 مئوية ، بريدة وشرورة والمجمعة 44 مئوية، المدينة المنورة والدوادمي ورفحاء 43 مئوية، مكة المكرمة وعرعر 42 مئوية، جدة وسكاكا ونجران والعلا 41 مئوية، حائل وينبع وبيشة 40 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، أبها والباحة 18 مئوية، طريف والقريات 22 مئوية، الطائف 24 مئوية، حائل 25 مئوية، تبوك وبريدة وسكاكا والدوادمي والوجه 26 مئوية، عرعر ونجران وبيشة 27 مئوية، ينبع والعلا ورفحاء والمجمعة 28 مئوية.