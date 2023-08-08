الأحساء والدمام الأعلى حرارة بـ 47 والسودة الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض المدن والأماكن السعودية؛ حيث سجلت الدمام والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ47 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة”إكس” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: الدمام والأحساء 47 مئوية، الخرج 46 مئوية، مكة المكرمة ووادي الدواسر وحفر الباطن وصحراء الدهناء 45 مئوية، الرياض وشروره والمجمعة 44 مئوية، المدينة المنورة وبريدة والدوادمي ورفحاء 43 مئوية، جدة ونجران وسكاكا وينبع والعلا 41 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14مئوية، الباحة 18 مئوية، أبها 19 مئوية، القريات 20 مئوية، طريف 21 مئوية، الطائف 24 مئوية، تبوك وسكاكا 25 مئوية، بريدة وحائل والدوادمي وينبع والوجه 26 مئوية، عرعر ونجران وبيشة 27 مئوية، المدينة المنورة ووادي الدواسر وشرورة والعلا ورفحاء والمجمعة 28 مئوية.