Icon

201 ألف وظيفة للسعوديين عبر هدف Icon 90 وظيفة بالموارد البشرية عبر برنامج جدير Icon وظائف بشركة أرامكو توتال “ساتورب” في عدة تخصصات Icon إحباط تهريب 90 كيلو من القات في جازان Icon 4 خطوات لكتم الصوت تلقائيًا في تطبيق تيك توك Icon لقطات لشقة مستأجرة بعد تسليمها لمالكها تثير الغضب: همجية Icon الأحساء والدمام الأعلى حرارة بـ 47 والسودة الأدنى Icon السعودية ممثل صادق وأمين للشعوب العربية والإسلامية في قمم الـ20 Icon الصين والسعودية حققتا فوزًا دبلوماسيًّا في الشرق الأوسط Icon إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وفقا لتقديرات المركز الوطني للأرصاد

الأحساء والدمام الأعلى حرارة بـ 47 والسودة الأدنى

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
الأحساء والدمام الأعلى حرارة بـ 47 والسودة الأدنى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض المدن والأماكن السعودية؛ حيث سجلت الدمام والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ47 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة”إكس” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: الدمام والأحساء 47 مئوية، الخرج 46 مئوية، مكة المكرمة ووادي الدواسر وحفر الباطن وصحراء الدهناء 45 مئوية، الرياض وشروره والمجمعة 44 مئوية،  المدينة المنورة وبريدة والدوادمي ورفحاء 43 مئوية، جدة ونجران وسكاكا وينبع والعلا 41 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 3 مخالفات يتسولن في جازان

ضبط 3 مخالفات يتسولن في جازان

إنذار بعوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية في مكة المكرمة وجدة

إنذار بعوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية في مكة المكرمة وجدة

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14مئوية، الباحة 18 مئوية، أبها 19 مئوية، القريات 20 مئوية، طريف 21 مئوية، الطائف 24 مئوية، تبوك وسكاكا 25 مئوية، بريدة وحائل والدوادمي وينبع والوجه 26 مئوية، عرعر ونجران وبيشة 27 مئوية، المدينة المنورة ووادي الدواسر وشرورة والعلا ورفحاء  والمجمعة 28 مئوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد الانتخابات
العالم

رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد...

العالم
تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ
السعودية اليوم

تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية...

السعودية اليوم
الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى...

آخر الاخبار
المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية بـ 46 درجة مئوية
السعودية اليوم

المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم...

السعودية اليوم
ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ في جدة
السعودية اليوم

ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ...

السعودية اليوم
الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية
آخر الاخبار

الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية

آخر الاخبار
نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية
السعودية اليوم

نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

السعودية اليوم
ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام
العالم

ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام

العالم