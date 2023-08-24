الأحساء والدمام تسجلان أعلى حرارة اليوم بالسعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا اليوم الخميس، أعلى درجات الحرارة في السعودية.

الأحساء والدمام في المركز الأول

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء والدمام تصدرتا اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 50 درجة مئوية.

وأضاف أن القيصومة جاءت في المركز الثاني بتسجيل 48 مئوية، فيما حلت رفحاء بالمركز الثالث بواقع 47 درجة مئوية.

وسجلت كل من المدينة المنورة والعلا 46 درجة مئوية ليحتلوا المركز الرابع، أما كل من الرياض والقصيم وعرعر والجوف وشرورة سجلوا 45 مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.