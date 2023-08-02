الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا اليوم الأربعاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 49 درجة مئوية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وتفصيلًا، قال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء والدمام سجلتا أعلى درجات حرارة بواقع 49 درجة مئوية اليوم، تلتها مدينة الرياض بواقع 46 مئوية.

وجاءت كل من بريدة ووادي الدواسر وشرورة ورفحاء في المركز الثالث بواقع 45 مئوية، فيما جاءت الدوادمي في المركز الرابع بواقع 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض والباحة وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.