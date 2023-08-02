Icon

22.7 مليون زائر لفعاليات الترفيه في 120 مدينة سعودية Icon الهلال لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية Icon استمرار التسجيل في حساب المواطن وفق الآلية والضوابط الجديدة Icon مدرب الشباب: مواجهة الغد صعبة ونسعى لخطف بطاقة التأهل Icon سافيتش يمنح الهلال التقدم ضد الوداد Icon تشكيل مباراة الاتحاد والشرطة العراقي Icon الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم Icon لويس كاسترو: مباراة الزمالك بمثابة النهائي Icon الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر Icon أوسوريو: لن أغير طريقة اللعب والنصر يضم نجومًا مميزين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بواقع 49 مئوية

الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٩ مساءً
الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا اليوم الأربعاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 49 درجة مئوية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وتفصيلًا، قال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء والدمام سجلتا أعلى درجات حرارة بواقع 49 درجة مئوية اليوم، تلتها مدينة الرياض بواقع 46 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الخارجية تعلن الدفعة الثانية للمتقدمين على وظيفة ملحق

وزارة الخارجية تعلن الدفعة الثانية للمتقدمين على وظيفة ملحق

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعزز حصته في “أستون مارتن”

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعزز حصته في “أستون مارتن”

وجاءت كل من بريدة ووادي الدواسر وشرورة ورفحاء في المركز الثالث بواقع 45 مئوية، فيما جاءت الدوادمي في المركز الرابع بواقع 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض والباحة وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم