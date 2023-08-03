الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا اليوم الخميس، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 49 درجة مئوية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وتفصيلًا، قال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء والدمام سجلتا أعلى درجات حرارة بواقع 49 درجة مئوية اليوم، تلتها كل من الرياض والقيصومة، ووادي الدواسر وشرورة بواقع 46 درجة مئوية.

فيما سجلت القصيم 45 درجة مئوية لتحتل المركز الثالث في الأعلى حرارة بالسعودية، ثم المدينة المنورة ورفحاء بواقع 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير وتمتد إلى الباحة.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة الى جازان. كما يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.