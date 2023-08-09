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الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الدمام والأحساء تصدرتا المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن مدينتي الدمام والأحساء سجلتا أعلى درجات حرارة في السعودية بواقع 48 درجة مئوية.

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وجاءت القيصومة ووادي الدواسر وشرورة في المركز الثاني بواقع 46 مئوية، ثم الرياض ورفحاء ومكة المكرمة التي سجلت 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر الطقس الحار على أجزاء من منطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

 

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