الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات حرارة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا اليوم الاثنين، أعلى درجات الحرارة في السعودية.

الأحساء والدمام تتصدران

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء والدمام تصدرتا اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 47 درجة مئوية.

وأضاف أن القيصومة ووادي الدواسر جاءتا في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما حلت كل من شرورة والقصيم بالمركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية.

فيما سجلت الرياض والمدينة المنورة والدودامي 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.