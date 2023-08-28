الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات حرارة اليوم النصر يُنهي صفقة عبدالله العمار اليوم السعودية تشارك في 19 لعبة بـ دورة الألعاب الآسيوية جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية الأسهم السعودية تنهي ثاني جلسات الأسبوع باللون الأحمر الاستماع لتلاوة 48 متسابقًا في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز جيمس بينغ: الاتحاد يُقدم عرضًا بـ150 مليون يورو لضم صلاح إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة على الليث والقنفذة توقيع عقد تمويل مشروع مدينة البن في الباحة بـ72 مليون ريال اتفاق جيرارد يبحث عن فوز غائب ضد الهلال
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا اليوم الاثنين، أعلى درجات الحرارة في السعودية.
وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء والدمام تصدرتا اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 47 درجة مئوية.
وأضاف أن القيصومة ووادي الدواسر جاءتا في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما حلت كل من شرورة والقصيم بالمركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية.
فيما سجلت الرياض والمدينة المنورة والدودامي 44 درجة مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.